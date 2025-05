Cómo vivir el 70 aniversario de Disneyland Resort como un verdadero fan

Hace más de 70 años, un joven Walt Disney observaba sentado en una banca a sus hijas en un carrusel en un parque de Los Ángeles.

Entonces, se dio cuenta de algo: que los niños se divertían mientras los papás no tenían mucho que hacer.

Fue así que se imaginó un sitio donde grandes y chicos pudieran disfrutar juntos. Así nació la chispa de lo que hoy conocemos como Disneyland, un mundo donde los personajes cobran vida, la fantasía se vuelve tangible y la magia está en cada rincón.

El legado de Walt Disney ha inspirado a generaciones con historias, personajes y valores que trascienden el tiempo. (Erika Padrón / Publimetro)

Setenta años después de aquel sueño convertido en parque, Disneyland Resort no solo sigue siendo el lugar más feliz de la Tierra sino que ahora está de fiesta.

Y lo mejor, tú puedes ser parte de este aniversario épico que seguirá festejándose hasta el verano de 2026.

En diversas zonas del parque podrás tomarte fotos con tus personajes favoritos. (Erika Padrón / Publimetro)

Así que si tienes pensado viajar a California, hazlo con orejas de Mickey puestas.

Por ello, te dejamos una guía imperdible para que tu experiencia sea mágica, nostálgica y llena de sonrisas.

Hay fanáticos de todo el mundo y de todas las edades. (Cortesía)

1. Una celebración con sabor a felicidad

Si es tu primera vez, debes saber que desde que entras a Disneyland Resort, notarás que el aire vibra distinto, hay música, decoraciones temáticas, comida especial, productos conmemorativos y un ambiente que simplemente te hace feliz.

Todo está diseñado para celebrar estos 70 años con energía, colores vibrantes y un montón de espectáculos que te pondrán a cantar y bailar sin darte cuenta.

Por todo el parque encontrarás la decoración alusiva al 70 aniversario. (Cortesía)

2. Paint the Night: el desfile nocturno

Ahora hablaremos de los espectáculos que puedes disfrutar en los parques preparados especialmente para este aniversario.

Paint the Night es uno de los que te robará el corazón.

Prepárate porque es una explosión de luces LED, más de un millón iluminan este desfile que regresa con todo a Disneyland Park.

Cada carroza es una obra de arte, desde la de Tinker Bell pintando arcoíris de polvo de hadas, hasta la aparición de Anna y Elsa sobre su brillante carruaje de hielo.

Los desfile son algo imperdible. (Erika Padrón / Publimetro)

Verás pasar a tus personajes favoritos de Monsters Inc., Cars, Toy Story, La Sirenita, Frozen y muchos más, todo al ritmo de una música pegajosa que te hará bailar en la banqueta.

Tip: Quédate hasta el final para ver a Mickey Mouse cerrando el desfile.

3. Wondrous Journeys 2

Al caer la noche, el Castillo de la Bella Durmiente se transformará en una pantalla mágica con proyecciones, fuegos artificiales y música de tus películas favoritas como Hércules, Encanto, Moana, Peter Pan y Grandes Héroes.

Es un espectáculo muy emotivo donde la Hada Azul aparece flotando en el cielo para recordarte que todos los sueños son posibles. Una oda al arte, a la imaginación y a la valentía.

Proyecciones que te dejarán sin aliento. (Erika Padrón / Publimetro)

4. World of Color – One: Happiness

Seguro este show será uno de tus favoritos ya que Paradise Bay, donde está la rueda de la fortuna de Mickey o mejor conocido como Pixar Pal-A-Round, se llena de magia en un espectáculo de fuentes danzantes, fuego, láseres y colores brillantes que forman un verdadero cóctel de emociones.

Antes del show, los Muppets hacen su aparición con un número que te sacará la sonrisa, y después viajarás con escenas de películas como Red, Enredados, Encanto y Los Increíbles.

Tip: Llega con al menos 30 minutos de anticipación para agarrar buen lugar.

Este espectáculo es uno de los más vistos. (Erika Padrón / Publimetro)

5. Better Together

Este desfile es puro Pixar. Desde Red hasta Soul, pasando por Coco y Up, verás a más de dos docenas de personajes entrañables bailar, cantar y saludarte en un colorido desfile diurno.

Los personajes de Pixar en vivo y a todo color. (Erika Padrón / Publimetro)

Miguel de Coco, por supuesto, pone el ritmo con su guitarra. No faltan Woody, Buzz y Joy. Es una fiesta que te hará vibrar de emoción.

Pura alegría. (Erika Padrón / Publimetro)

6. The Celebrate Happy Cavalcade

Es otro de los desfiles imperdibles, pero más corto y que también te llegará directo al corazón.

Mickey, Minnie, Max, Duffy y hasta tus princesas favoritas bailan al ritmo de Celebrate Happy interpretada por los Jonas Brothers.

Todos llevan atuendos conmemorativos del 70 aniversario en tonos azul, magenta y dorado por lo que prepara tu cámara o tu cel para guardar una selfie con ellos.

Tus personajes favoritos estarán tan cerca de ti. (Erika Padrón / Publimetro)

7. Tapestry of Happiness

Aquí, la fachada de It’s a Small World se transforma en un gigantesco mosaico de luz y color.

Al ritmo de canciones clásicas y nuevas, esta animación proyectada hace un recorrido nostálgico por las atracciones más icónicas del parque.

Es como viajar por la historia de Disneyland sin moverte del lugar.

La música de cada espectáculo está llena de energía y sentimiento. (Erika Padrón / Publimetro)

8. Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live!

Si viajas con peques, este espectáculo es ideal para ellos. Se lleva a cabo en el Disney Theater del California Adventure Park, y aquí los niños pueden cantar, interactuar y bailar con Mickey y sus amigos.

Es un show tierno, divertido y está pensado especialmente para que los más chiquitos también vivan la magia.

A los peques les encantará este show. (Cortesía)

9. Disfruta del Downtown Disney District

Después de un día lleno de aventuras en los parques, debes visitar el Downtown Disney District, el lugar perfecto para seguir disfrutando de la magia en un ambiente más relajado.

Este vibrante corredor peatonal ofrece una excelente mezcla de tiendas exclusivas, restaurantes de autor, música en vivo y un ambiente encantador tanto de día como de noche.

El Downtown te sorprenderá por su variada oferta. (Erika Padrón / Publimetro)

Aquí encontrarás nuevas aperturas como Disney’s Wonderful World of Sweets, una tienda de ensueño para los amantes del dulce, repleta de golosinas inspiradas en tus personajes favoritos.

También puedes explorar The D-Lish Shop y recorrer el espacio gastronómico Parkside Market, que reúne conceptos culinarios innovadores.

La oferta culinaria del Downtown es muy amplia y sofisticada, incluso puedes gastar menos que en los parques.

Incluso hay restaurantes de diferentes especialidades. (Erika Padrón / Publimetro)

Restaurantes con propuestas creadas por chefs galardonados, como el reconocido Carlos Gaytán, ofrecen desde platillos contemporáneos hasta sabores tradicionales con un giro creativo.

Uno de los imperdibles es Ballast Point Brewing Co., una cervecería californiana que cuenta con un rooftop con vista al Downtown Disney, ideal para relajarte al atardecer.

Ballast Point es una de nuestras recomendaciones para relajarte. (Erika Padrón / Publimetro)

Nuestra recomendación: prueba su Smash Burger o los Tacos de Pescado, y acompáñalos con una de sus cervezas artesanales como la Sculpin IPA, Speedboat Blonde o Watermelon Dorado. Sin duda, es una experiencia que complementa a la perfección tu visita al Disneyland Resort.

No te sorprendas si mientras comes en los diferentes restaurantes de los hoteles te salude uno de los personajes de Disney. (Erika Padrón / Publimetro)

10. Prepara tu viaje

Antes de empacar las maletas, asegúrate de planear con anticipación tu viaje para aprovechar al máximo tu visita.

Disneyland Resort ofrece múltiples opciones de boletos, planes de comida, alojamiento y experiencias personalizadas que se adaptan a todos los gustos y presupuestos.

Los hoteles de Disneyland cuentan con una vista privilegiada hacia los parques. (Erika Padrón / Publimetro)

Lo mejor es consultar el sitio oficial en español: DisneylandEspanol.com/ofertas, donde encontrarás promociones exclusivas, descuentos en paquetes y recomendaciones para organizar tu estadía.

Explorar estas ofertas te permitirá planear unas vacaciones de varios días, con la opción de hospedarte en los encantadores Hoteles del Disneyland Resort: Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, Disneyland Hotel y Pixar Place Hotel.

Un ejemplo de una de las suite del Disneyland Resort. (Erika Padrón / Publimetro)

Alojarte en uno de estos no solo te brinda comodidad y acceso privilegiado a los parques, sino que también extiende la magia durante toda tu estancia.

Desde entradas anticipadas hasta experiencias temáticas únicas, hay muchas razones para quedarte más de un día.

Con una buena planeación, podrás disfrutar al máximo de los espectáculos, atracciones, restaurantes y desfiles que hacen de Disneyland Resort un lugar inolvidable para toda la familia.

La fachada del Pixar Place Hotel. (Erika Padrón / Publimetro)

11. Arma tu look mágico

Ir a Disney es la excusa perfecta para sacar tu lado más divertido y fashionista.

Las tiendas de souvenirs en los parques y el Downtown Disney son un verdadero tesoro para encontrar los accesorios perfectos.

Desde prendas casuales y cómodas para recorrer los parques, hasta piezas únicas para tu feed de Instagram, aquí puedes crear un outfit mágico por día.

Esto es parte de la colección del 70 aniversario. (Erika Padrón / Publimetro)

En esta época de celebración encontrarás ediciones especiales como la Colección del 70º Aniversario, con colores vibrantes y guiños a los íconos del parque o la encantadora Colección Vault, un viaje en el tiempo con diseños vintage que celebran los primeros años del parque.

Hay opciones para todas las edades, tallas y estilos: camisetas con glitter, chamarras retro, gorras intervenidas, sudaderas con personajes clásicos y hasta accesorios de lujo con ese toque encantador que solo Disney sabe dar.

No olvides armar tu outfit. (Erika Padrón / Publimetro)

¿La mejor parte? Puedes armar un look temático diferente para cada día: sporty para tu maratón de atracciones, comfy-chic para las fotos con personajes y uno más glam para cenar bajo fuegos artificiales.

Recuerda que vestirse al estilo Disney es parte de la aventura.

Atracciones que te van a despeinar

Prepárate para gritar, reír, cantar y repetir… porque ir a Disneyland Resort es sinónimo de lanzarte a la aventura en las atracciones más épicas.

Aquí no hay tiempo para que te aburras ni un momento porque de repente estarás piloteando el Millennium Falcon como todo un rebelde espacial y después estarás huyendo con Indiana Jones por un templo lleno de trampas.

Star Wars: Galaxy's Edge también tiene su propia proyección que estará solo hasta finales de mayo. (Erika Padrón / Publimetro)

Así que entre los juegos imperdibles están: Star Wars: Rise of the Resistance, Haunted Mansion, Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! y montaña rusa de Incredicoaster.

¿Vas con peques o quieres algo más tranquilo? Súbete a It’s a small world, navega con Ariel, corre junto a Rayo McQueen en Cars Land, o deja que la magia te lleve con Mickey and Minnie’s Runaway Railway.

Ahora si lo tuyo es mojarte un poco, no te pierdas la recién estrenada Tiana’s Bayou Adventure.

Delicias y más

Más de 70 platillos y bebidas temáticas que fusionan lo clásico con lo moderno encontrarás durante el 70 aniversario.

Hallarás una gran variedad de ricos postres alusivos al aniversario. (Erika Padrón / Publimetro)

Desde pasteles con glitter comestible hasta snacks con forma de Mickey, cada bocado está diseñado para llevarte de regreso a tu infancia o para crear nuevos recuerdos con tus hijos.