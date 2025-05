El chef Eduardo Osuna recorre lo mejor de la cocina queretana en su nuevo programa

No te pierdas este viaje culinario.

Los favoritos de Osuna en Querétaro es la nueva serie del canal elGourmet en la que el reconocido chef Eduardo Osuna nos lleva a descubrir la riqueza culinaria queretana a través de una mirada personal, cálida y honesta.

A lo largo de cuatro episodios —que se estrenan a partir del miércoles 4 de junio a las 18:00 horas y en su repetición los sábados a las 15:30 horas—, Osuna visita desde lugares emergentes hasta restaurantes de autor, compartiendo sabores, historias y personajes que reflejan la identidad gastronómica de un estado que considera su casa desde hace más de 15 años.

El Chef Osuna ha ganado renombre por su cocina creativa y su compromiso con causas sociales. (Cortesía)

En esta entrevista con Publimetro, Osuna nos habla sobre la inspiración detrás del programa, los criterios para elegir los lugares que aparecen en pantalla, y cómo este recorrido se convierte también en un acto de cariño hacia una comunidad que lo ha adoptado y sorprendido a lo largo de su carrera.

¿Qué te motivó a compartir estos espacios con el público de elGourmet?

— La verdad es que esta idea surge de una serie de programas que ya han hecho otros chefs en distintas ciudades. Alejandro Ruiz, por ejemplo, lo hizo en Oaxaca; Sonia, en Monterrey. Entonces me llamaron y me dijeron: “Eduardo, te toca hacer el de Querétaro, porque juegas de local”. Llevo 16 años viviendo en esta ciudad y, la verdad, me ha recibido con los brazos abiertos.

Me ha sorprendido mucho por su gastronomía, tanto la endémica como la de las marcas y lugares que han llegado de otras partes del país y del mundo.

Comenzó su carrera en España, trabajando en “El Celler de Can Roca”, donde descubrió su pasión por la cocina. (Cortesía)

Querétaro es un estado con una gran riqueza gastronómica, ¿qué criterios tomaste en cuenta para seleccionar los lugares que aparecen en el programa?

— La selección fue de gusto personal, como de capricho. Soy un chef independientemente, una persona que le gusta comer comida auténtica de las mejores manos.

A veces se me antoja cocina española, y voy a un restaurante que me encanta; lo mismo con comida argentina o unas pizzas napolitanas extraordinarias que hace un italiano por acá.

Pero también está la cocina local, como las gorditas del Mercado de La Cruz, eso es un must si vienes a Querétaro.

Osuna fundó la organización Chefs al Rescate para promover actividades culinarias en pro de diversas causas sociales. (Cortesía)

Las garnachas pueden encontrarse en muchos lugares, pero estas, hechas con maíz quebrado y migaja… no sabes qué buenas están. También incluyo cocina del sureste, hay un restaurante increíble que representa sabores de Campeche, Chiapas y Mérida.

Así que el criterio fue el gusto. No me interesa si el lugar está de moda, sino si realmente se come rico, incluso a veces solo voy para convivir o escuchar buena música.

Conocerás restaurantes que te sorprenderán por su ambiente y carta. (Cortesía)

Sabemos que eres un apasionado de las causas sociales con tu iniciativa Chefs al Rescate. ¿El programa también toca alguna historia de impacto comunitario?

— Sí, el altruismo siempre ha estado presente en mi carrera y en mi vida. “Chefs al Rescate” fue una de las primeras formas en que organizamos eventos para ayudar, y después fueron evolucionando en otros formatos más sociales, pero con la misma esencia.

En este programa, apoyar ciertos lugares también fue como un acto de altruismo. Tal vez no son los más conocidos o bonitos, pero tienen una buena cocina.

Por ejemplo, prefiero recomendar un pequeño restaurante japonés donde se come delicioso, aunque no sea famoso, y así apoyarlo a que se mantenga lleno.

No me importa asociarme con una gran marca o cuidar mi imagen, prefiero hacerlo con ese chiringuito, en plan de amigos.

Restaurantes como Tikua son uno de los que debes visitar cuando viajes a Querétaro. (Cortesía)

¿Hubo algún descubrimiento o momento especial durante las grabaciones?

— Sí, uno muy emotivo. Estábamos grabando en un lugar que me encanta y que conocí hace años, cuando solo era un rancho con ovejas donde hacían quesos.

Es de un amigo. Entonces, durante la entrevista, platicando con él, recordamos cuando llegué a Querétaro hace 16 años y mis primeras reflexiones sobre la vida en provincia. Le decía: “Imagínate, qué increíble tener un restaurante aquí, en medio de tu rancho, con una carta orgánica que se nutra de lo que tú mismo estás produciendo y cosechando: cerdos, pollos, leguminosas, verduras... Porque no es una granja cualquiera, es un lugar verdaderamente grande.

El Rancho San Josemaría te sorprenderá por el sabor de sus quesos. (Cortesía)

Luego hacer que eso sea negocio es muy complicado”. Dieciséis años después, estoy entrevistando a mi amigo en su restaurante. Eso estuvo muy loco, y ya se me había olvidado. Él me dijo: “Oye, esta idea fue tuya”, y le contesté: “¿De qué hablas?”. Me dijo: sí, y de ahí nos acordamos de muchas cosas.

¿Qué aprendizajes o retos te dejó esta serie en particular?

— Creo que el mayor aprendizaje tal vez sea visitar más seguido estos lugares. Algunos sitios que visité para el programa los tenía en mi lista de favoritos, pero hacía rato que no pasaba por ahí.

A veces uno se queda en lo cómodo, en el lugar de siempre. Esta serie me ayudó a disfrutar más el aquí y el ahora.

Cervecería Hércules, otra de las paradas imperdibles. (Cortesía)

¿Qué esperas que se lleven los espectadores después de ver “Los favoritos de Osuna en Querétaro”?

— Quiero que se animen a vivir Querétaro, sus calles, su centro. A veces estamos atrapados en el estrés de la ciudad, y estamos a solo dos casetas y a dos horas y media de la Ciudad de México.

Puedes venir cuatro días, caminar por el Centro, comer bien, visitar un viñedo, probar quesos en un rancho de ovejas. Mi mensaje es ese, que te puedes escapar, tomar un momento de relax por acá sin necesidad, insisto, de agarrar un avión e irte a la playa.

Conoce con el chef Osuna los sabores de Querétaro. (Cortesía)

Primer episodio

- El chef Eduardo Osuna visita el centro de Querétaro para disfrutar de las pizzas de Salvatore, un italiano radicado en México que ha conservado la tradición familiar de la “vera pizza napolitana”.

- También conocerás el Rancho San Josemaría, donde elaboran queso de oveja de la más alta calidad, en el que veremos el proceso de producción.

- Después, también en el corazón de Querétaro, visitará al chef local Alberto Brito en su restaurante Tikua, en donde se hacen presentes las diferentes tradiciones culinarias del país.

- El día cerrará en un BierGarten de la Cervecera Hércules, que ofrece una variedad de embutidos y por supuesto, varios tipos de cerveza.

Perfil

- El Chef Osuna regresó a México y trabajó en varios restaurantes de renombre, incluyendo con los chefs Mónica Patiño y Patricia Quintana.

- Luego, se convirtió en Chef Ejecutivo en la gastronomía hotelera.

- Reconocimientos: Ha sido reconocido por sus logros culinarios, incluyendo el primer lugar en el “Concurso Nacional de Chef Creativo de Nestlé 2006” y el galardón “La llave del Progreso 2008”.