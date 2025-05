Un smartwatch con mucho estilo, tecnología y rendimiento sin romper el cochinito

Los modelos de Amazfit evolucionan constantemente para ofrecer a diversos segmentos de mercado, justamente lo que necesitan a un precio competitivo, pero sobre todo con buena tecnología y funciones que son útiles para la salud y actividades diarias.

Más de 160 modos de entrenamiento podrás tener con este smartwatch. (Cortesía)

Como conozco la marca porque he probado y usado diversos modelos a través del tiempo, me llamó la atención el nuevo Amazfit Active Round (versión premium) porque incorpora dos correas intercambiables, la primera, de cuero negro para darle un toque de sofisticación y usarlo en ocasiones más formales, mientras que la segunda, es una correa deportiva de silicona roja que se ve muy bien. Esta versión tiene una cubierta de cristal de zafiro que protege la pantalla.

En esta ocasión, la marca ha logrado lanzar un reloj inteligente con apariencia pro, funcionalidades de alto nivel y un precio accesible, además de un renovado sistema operativo que lo mantiene en óptimo funcionamiento en la ejecución de las diversas tareas. El Amazfit Active 2 Round se presenta como una evolución sutil con mejoras pensadas para quienes buscan equilibrar su vida fitness con estilo y conectividad.

Destaca la versión premium por su elegante correa de cuero negro. (Cortesía)

En Publimetro lo tuvimos a prueba y aquí te contamos sus características para que al final decidas si este modelo es para ti.

Diseño minimalista con vibras urbanas

De entrada, este modelo es ligero, moderno y muy cómodo de llevar, incluso durante el entrenamiento o días ajetreados. La estructura de acero inoxidable combina el estilo clásico con la durabilidad del entrenamiento, mientras que su pantalla AMOLED de 1.35” ofrece una resolución nítida, buen brillo en exteriores y fluidez al tacto.

La correa de cuero negro le da un toque más serio para aquellas ocasiones en que así lo requieras, mientras que la de silicona roja la veo más para los entrenamientos y el uso diario en la escuela u oficina. A mí este detalle me encanta porque la mayoría de los smartwatch cae en la monotonía con su clásica correa negra de silicona.

Este reloj combina el aspecto de un reloj clásico con la resistencia necesaria para soportar entrenamientos intensos. (Cortesía)

Zepp Flow: el cerebro que obedece tu voz

Una de las novedades que más ha llamado la atención en el Active 2 Round es la integración del asistente de voz Zepp Flow, que permite usar comandos naturales para tareas como iniciar entrenamientos, controlar música o consultar el clima. Su integración en el ecosistema Zepp lo hace útil para acciones rápidas.

A mí me gustó mucho que, si recibes un mensaje de WhatsApp, puedes contestar dictando en el micrófono la respuesta.

En modo deportivo: 164 formas de moverte

El Active 2 Round no se anda con rodeos cuando se trata de fitness. Con 164 modos deportivos, desde los clásicos como correr, yoga o natación, hasta deportes invernales como snowboard o esquí, este smartwatch busca que no dejes ninguna actividad sin registrar. Además, es resistente al agua hasta 5 ATM, lo que lo convierte en un aliado sólido para nadadores o surfistas, pues puede soportar hasta 50 metros de presión y usarse para ducharse.

Diseño de acero inoxidable con una vibrante pantalla AMOLED. (Cortesía)

El sensor óptico actualizado ofrece mediciones más precisas de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre (SpO2), y hasta de temperatura de la piel durante el ejercicio, de acuerdo con algunas publicaciones web.

Inteligencia corporal: salud 24/7

Más allá del deporte, también es un compañero de salud integral. Hace seguimiento continuo de tu frecuencia cardiaca, calidad del sueño, niveles de estrés y saturación de oxígeno. Si duermes mal, estás ansioso o te sobreentrenas, el smartwatch lo sabrá y te lo hará saber. Además, si eres fan del biohacking o de entender mejor tu cuerpo, los gráficos y recomendaciones dentro de la app Zepp son bastante claros.

Incluye recordatorios para frecuencias cardíacas altas y bajas, niveles bajos de oxigenación en sangre e incluso niveles altos de estrés, con indicaciones para realizar ejercicios de respiración. Sí, se toma muy en serio eso de cuidarte.

Batería que no te abandona

Un plus importante es su duración de batería. Con un uso moderado, puede alcanzar hasta 14 días de autonomía. En modo ahorro, puede durar hasta 25 días. Incluso con el GPS activado, que drena bastante en otros modelos, se comporta sorprendentemente bien. Esto lo hace perfecto para quienes no quieren andar con el cargador a cuestas o que simplemente no quieren pensar en enchufar otro dispositivo cada noche.

Eso sí, debes saber que para cargar este modelo, necesitarás tu propio cable USB-C y un adaptador de corriente, ya que el Active 2 Round solamente incluye un pequeño disco de carga magnético.

¿Vale la pena?

Definitivamente sí. El Amazfit Active 2 es una joya oculta dentro del mercado de smartwatches, ideal para estudiantes, deportistas, creativos y cualquier joven que quiera estar conectado, saludable y a la moda, sin gastar tanto dinero.

Considero que Amazfit ha hecho un muy buen trabajo al añadir compatibilidad con los tipos de entrenamiento y actividades más populares, desde carreras HYROX hasta esquí y snowboard. Con más de 160 opciones para elegir, la marca lidera el mercado en este aspecto, a la altura de otras, como Garmin.

¿Lo mejor? Que no parece un smartwatch del precio que pagas, sino más caro. Su diseño sofisticado y sus funciones bien pensadas lo convierten en el equilibrio perfecto entre tecnología y lifestyle.