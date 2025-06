Viaje en crucero sin etiquetas: lujo flotante para todos

Tecnología, gastronomía de alto nivel y entretenimiento sin límites a bordo redefine lo que significa vacacionar en el Ovation of the Seas.

Viajar en crucero ya no es exclusivamente para gente adinerada, como tanto tiempo nos hicieron creer las revistas, películas o cualquier otro tipo de medio de comunicación que haya influido para que se formara esta percepción, más bien, hoy en día es una declaración de estilo de vida.

Y ejemplo de esto, es el Ovation of the Seas, la joya flotante de Royal Caribbean que debutó recientemente con su ruta inaugural de Los Ángeles a Ensenada.

Tres días, una travesía costera y una experiencia diseñada para reinventar la forma en que descansamos, descubrimos y nos sorprendemos.

Olvídate de la idea de que viajar en crucero es solo para millonarios. (Cortesía.)

Este navío, el primero de la clase Quantum en operar desde la costa californiana, es más que un barco. Es una ciudad flotante con más de 4 mil 182 pasajeros a bordo, 16 cubiertas y lo último en tecnología, diseño y entretenimiento.

Pero más allá de su tamaño o cifras récord, lo que realmente conquista es la manera en que te hace sentir: completamente lejos de todo, pero sin perder nada.

El abordaje

Desde el momento del embarque, el servicio destaca. Ágil, bien organizado y con una tripulación amable y eficiente.

Mientras cruzas las primeras cubiertas, entre bares panorámicos, restaurantes internacionales y obras de arte flotante, queda claro que estás en otro nivel de crucero.

Aquí no hay prisa, pero sí hay asombro. (Cortesía.)

Camarotes

Hay para todos los presupuestos como los interiores, que son los más económicos hasta las suites que pueden incluir varias recámaras y hasta tina de baño.

En nuestro caso, ocupamos un camarote con balcón con el cual disfrutas más, pues mientras navegas, puedes salir a que te dé el fresco del aire mientras aprecias la inmensidad del mar.

Cuenta con una mesita y dos sillones por si quieres permanecer largo rato en la contemplación, leyendo un libro o platicando con tu acompañante.

Entretenimiento

Sin duda, la parte más difícil de describir por tantas opciones que hay disponibles para el entretenimiento de todos los pasajeros, sin importar su edad, pues están diseñadas para cualquier rango de edad.

Una de las primeras paradas obligadas es el North Star, una cápsula de observación que te eleva 90 metros sobre el nivel del mar.

Ideal para selfies, vistas al atardecer o simplemente para recordar lo inmenso del océano y lo pequeño que uno se siente al contemplarlo desde allí arriba.

No querrás desperdiciar ni un solo momento que pases en esta embarcación. (Cortesía.)

¿Más adrenalina? El simulador de paracaidismo iFLY y la experiencia de autos chocones en el SeaPlex, el complejo de actividades tech más grande en altamar.

También encontrarás bares, shows musicales en vivo, obras teatrales, shows de comediantes, casino, áreas infantiles, biblioteca con vista al mar y cómodos sillones, restaurantes de especialidad, karaoke y muchas actividades más.

Las noches en el Ovation son sinónimo de diversión: espectáculos inmersivos con robótica en el teatro Two70, música en vivo en el Music Hall y DJ sets que transforman el ambiente en una fiesta flotante.

Regálate una noche inolvidable en cualquiera de sus actividades. (Cortesía.)

Antes de empezar bien la fiesta puedes detener en el Bionic Bar, en el que dos robots preparan el trago que pidas del menú, ejecutándolos con total precisión como si la preparara el mejor barman y sin la necesidad de dejarles propina.

Gastronomía

Para cerrar con broche de oro tan memorable experiencia vacacional, reserva un restaurante de especialidad de los ocho disponibles a bordo: Puedes cenar sushi fresco en Izumi, probar cocina molecular en Wonderland o devorar un jugoso steak en Chops Grille.

Nosotros tuvimos la fortuna de reservar el Wonderland, en el que las sorpresas inician desde el menú, pues hay que pasarle un pincel a la hoja en blanco para visualizarlo.

La cena, extraordinaria en delicados sabores y acompañada del vino adecuado para armonizar correctamente.

Cada platillo es un homenaje a la alta cocina. (Cortesía.)

Ensenada

La breve escala de 8 horas son suficientes para descubrir uno de los destinos más famosos del Pacífico mexicano.

Hay diversos tours que puedes contratar en el mismo barco con costo adicional (con operadores que ya tienen acuerdos y totalmente profesionales), desde La Bufadora hasta las vinícolas del Valle de Guadalupe.

También puedes optar por hacer un recorrido a pie por el centro de la ciudad, que se ubica a 1.5 km del muelle, para comprar artesanías, comer sus famosos tacos de pescado o bien, conocer el Mercado Negro, donde encontrarás productos frescos del mar y llevarlos a cualquiera de los restaurantes del lugar para que te los preparen a tu gusto, previo pago del servicio.

La diversión nunca se acaba. (Pexels)

El regreso a bordo no sabe a despedida. Sabe a “quiero más”. Y eso es parte de la magia del Ovation of the Seas: no importa si solo son tres días, el recuerdo permanece como si hubieras vivido una temporada completa de viaje.

Con rutas que seguirán operando entre California y la península bajacaliforniana hasta septiembre, este crucero se posiciona como una de las escapadas más emocionantes del año.

Un viaje que combina diseño, entretenimiento y el encanto del Pacífico, ideal para quienes buscan una experiencia de lujo, sin complicaciones ni etiquetas.

Contempla esta opción para planear tus próximas vacaciones. (Cortesía.)

El Ovation of the Seas a tu servicio

• 1550 personas conforman la tripulación para atenderte en todas tus necesidades.

• 2091 cabinas en diferentes categorías para que elijas el camarote que más se ajuste a tu presupuesto.

• 7 restaurantes para comer incluidos en el costo del boleto más 8 de especialidad, con cargo adicional.

(Cortesía.)

• 11 bares y lounges.

• 6 áreas exclusivas para niños y adolescentes.

• 23 diferentes amenidades como casino, biblioteca, pista de jogging, gimnasio, proyección de películas en exteriores, centro médico, albercas, spa, entre varios más.