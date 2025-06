Cuida tu higiene bucal e impacta positivamente a todo tu organismo

Cuando pensamos en salud, pocas veces colocamos la higiene bucal como prioridad. Sin embargo, de acuerdo con la doctora Karen Calera, especialista en salud dental, la boca no solo es la puerta de entrada de los nutrientes que alimentan nuestro cuerpo, sino también un reflejo del equilibrio interno del organismo. “Una cavidad oral sana es fundamental para que nuestro cuerpo funcione de forma óptima”, afirma.

En entrevista para Publimetro, la doctora explicó que, mantener una adecuada higiene dental no solo previene caries o mal aliento: puede evitar enfermedades periodontales, proteger los músculos, mejorar el rendimiento físico e incluso contribuir a prevenir afecciones en garganta y sistema digestivo.

La microbiota oral es el conjunto de microorganismos que habitan en la boca, incluyendo bacterias, virus, hongos y protozoos. (Freepik)

La boca: centro de salud integral

La salud bucal se relaciona con otros sistemas del cuerpo debido a que “las bacterias malas que se alojan en la boca por una mala higiene pueden pasar al torrente sanguíneo y causar problemas musculares, especialmente en deportistas”, explicó Calera.

De hecho, algunos estudios recientes han demostrado cómo la caries puede afectar el rendimiento físico en atletas de alto nivel, lo que ha motivado a equipos profesionales a incluir revisiones dentales periódicas como parte de sus rutinas médicas.

Además, señaló que la inflamación y enfermedades en las encías —como la gingivitis o la periodontitis— afectan al 70% de la población mexicana, muchas veces sin saberlo. Estas afecciones no solo deterioran los dientes y encías, sino que alteran el equilibrio de la microbiota oral: ese conjunto de bacterias buenas que protege nuestra salud desde la boca.

La dentista recomienda usar pastas dentales que ayuden a mantener un equilibrio sin ser abrasivas ni demasiado químicas. (Freepik)

¿Qué es la microbiota oral y por qué es importante?

A menudo escuchamos hablar de la microbiota intestinal, pero no de la bucal. La odontóloga explicó que la microbiota oral está compuesta por bacterias benéficas que habitan de manera natural en la boca. Estas bacterias ayudan a mantener a raya a los microorganismos patógenos, contribuyen a la digestión y forman una primera barrera inmunológica.

“La boca nunca está libre de bacterias, pero el objetivo es tener más bacterias buenas que malas. Esto se logra con una higiene constante y adecuada, apoyada por productos que mantengan estable el pH bucal, como la pasta dental Dentobac porque cuenta con una fórmula completa de ingredientes naturales como vitamina E, aceite de oliva o menta inglesa”, dijo.

Aquí, la saliva juega un papel crucial: ayuda a eliminar residuos, regula el pH y transporta enzimas antibacterianas. Pero cuando hay un exceso de ácido o falta de hidratación, las glándulas salivales se bloquean, el barrido natural de bacterias se interrumpe y el riesgo de infecciones se eleva.

Esta pasta dental previene y controla la placa dentobacteriana, cuidando tu salud bucal desde la raíz. (Cortesía)

¿Cómo mantener una microbiota sana?

Más allá del cepillado convencional, la especialista recomienda una serie de hábitos que refuerzan la salud bucal:

Cepillarse tres veces al día, preferentemente después de cada comida, pero esperando de 10 a 15 minutos tras ingerir alimentos, especialmente si son ácidos. Cepillarse inmediatamente puede desgastar el esmalte dental.

Elegir un cepillo adecuado para cada etapa de la vida. “No todos los cepillos funcionan igual. Una persona con prótesis, un niño o una mujer embarazada requieren cuidados especiales”, subrayó.

Usar hilo dental e interdentales, esos pequeños cepillitos que limpian entre los dientes. Su grosor también debe ser personalizado.

Acudir al dentista cada seis meses, no solo para limpiar, sino para recibir orientación individualizada.

En este contexto, la doctora Calera también destacó el uso de una pasta dental integral como Dentobac, que incorpora ingredientes naturales y activos clínicamente probados. “Es una pasta que no solo limpia, sino que ayuda a mantener la microbiota equilibrada, evita que las bacterias se adhieran al esmalte y protege los tejidos blandos con vitamina E”, afirmó.

Se recomienda visitar al dentista por lo menos dos veces al año. (Freepik)

Ingredientes con beneficios comprobados

Dentobac incluye componentes como olea europea (derivado del aceite de oliva), que ayuda a eliminar bacterias nocivas y mantiene el aliento fresco; menta inglesa, para sensación de limpieza prolongada; y vitamina E, que fortalece las encías y el paladar, sobre todo ante dietas ricas en alimentos procesados o ácidos.

“El uso constante de esta pasta, en conjunto con una técnica correcta de cepillado, puede evitar que las bacterias formen placa dentobacteriana —esa capa invisible que con el tiempo se convierte en sarro—, previniendo así una cadena de problemas que pueden afectar desde las encías hasta la salud sistémica”, detalló.

La doctora Karen Calera, cursó la licenciatura en Estomatología, en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM-X. (Cortesía)

No se trata solo de estética

La doctora hizo una importante observación sobre el enfoque que muchas personas tienen al elegir una pasta dental. “Buscan dientes más blancos sin haber ido nunca al dentista. Las pastas blanqueadoras no son milagrosas. Si no existe una higiene de base adecuada, ningún producto será suficiente”, enfatizó.

En ese sentido, Dentobac no es una pasta blanqueadora, pero sí evita que partículas como las del café se adhieran con facilidad, manteniendo el esmalte más limpio entre limpiezas profesionales.

Consejos finales para una higiene bucal completa

Como cierre, la doctora Calera brindó un resumen práctico:

“Después de cada alimento, esperemos 10-15 minutos antes de cepillarnos. Use un cepillo adecuado a su edad y condición. No olvide el hilo y los interdentales. Y complemente con una pasta que cuide su microbiota, como Dentobac. Todo esto hará que lleguen a su próxima limpieza dental con una boca sana, y no solo para retirar manchas”.

También recordó que los tejidos blandos de la boca (como las encías o el paladar) son especialmente sensibles a los alimentos procesados, por lo que una buena pasta que incluya vitamina E puede ser clave para reforzar esta primera línea de defensa.

Conclusión

La salud bucal no es solo una cuestión estética o de aliento fresco. Es una parte esencial del bienestar general, que requiere de constancia, información y orientación profesional. Productos como Dentobac pueden ser un aliado, pero como dejó en claro la doctora Karen Calera, nada sustituye la visita al especialista ni una buena rutina diaria de higiene.