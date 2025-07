La nueva plataforma digital de Silvia Olmedo te guía al cambio personal

Cuidar de nuestra salud mental se ha vuelto más importante que nunca.

Encontrar el equilibrio emocional, trabajar nuestra autoestima y aprender a relacionarnos desde el amor propio ya no es un lujo, sino una necesidad.

Tener una vida plena comienza con conocerse, aceptarse y trabajar activamente en nuestro bienestar emocional.

Con eso en mente, la psicóloga Silvia Olmedo —una de las voces más influyentes del mundo hispano en temas de bienestar mental y desarrollo personal— presenta su nueva plataforma digital, una herramienta que pone al alcance de más personas el conocimiento que ha transformado vidas en sus exitosos cursos y talleres presenciales.

SilviaOlmedo, psicóloga Ph. D con tres maestrías, autora de cinco best sellers. (Cortesía)

Crecimiento personal

Tras más de 20 años divulgando psicología con claridad, ciencia y empatía, Silvia Olmedo da un paso adelante y abre un espacio online estructurado, accesible y profundamente transformador.

Su objetivo es claro, democratizar el acceso a herramientas basadas en psicología y neurociencia, brindando conocimiento útil y aplicable a quienes desean mejorar aspectos clave de su vida emocional y afectiva.

La plataforma —disponible a través de su cuenta oficial de Instagram (@silviaolmedo)— está abierta para inscripciones y representa un punto de inflexión en su trayectoria.

Lo que antes solo estaba disponible para unos pocos, hoy se transforma en un espacio de aprendizaje íntimo y flexible, para personas de todos los contextos y niveles de experiencia.

“Normalmente la gente no sale motivada de mis conferencias, sale diciendo: “wow, ahora tengo que hacer esto y eso”. Sí, te proporciono herramientas, pero quien pone absolutamente todo de su parte es la persona”. — Silvia Olmedo, psicóloga

Mejor Amante

El primer curso disponible arranca la tercera semana de julio con un programa que ya ha sido un éxito rotundo en formato presencial: “Mejor Amante”, un reto de tres semanas diseñado para reconectar con tu dimensión erótico-afectiva.

Con sesiones por zoom, ejercicios prácticos, materiales de apoyo y acompañamiento personalizado, el curso invita a hombres y mujeres a recuperar su sensualidad, autoconocimiento y confianza en la intimidad.

Silvia lo resume así: “Muchos dejamos de ser amantes y nos convertimos en padres, amigos o compañeros. Este curso es para recuperar ese rol desde el amor propio”.

Durante la primera semana, los participantes se conectan en grupo (con libertad de mantener la cámara apagada y usar el nombre que prefieran); la segunda semana se trabaja por separado entre hombres y mujeres; y la última semana está dedicada a resolver dudas personales. Todo, desde la privacidad del hogar y al ritmo de cada quien.

Ella te dará las herramientas para trabajar en tu bienestar personal. (Cortesía)

Estructura y trabajo personal

Los cursos de Silvia Olmedo no son simples momentos de inspiración. Son herramientas estructuradas, creadas para generar reflexión y acción.

“No te dejo ahí para que te quedes sin trabajar”, explica. “Te hago reflexionar, te pongo tareas. No es solo motivación, es estructura para que tú hagas la chamba”.

La plataforma ofrecerá próximamente más cursos, como superar un duelo, fortalecer la autoestima o mejorar la toma de decisiones. En cada uno, Silvia guía con la certeza de que el conocimiento da poder, pero es el trabajo personal lo que transforma.

Además, recalca que estos cursos son educativos, no sustituyen una terapia psicológica ni psiquiátrica, pero pueden ayudarte a identificar si necesitas ese apoyo clínico.

“Alrededor del 20% de quienes toman mis cursos descubren que lo que necesitan es atención psicológica profesional, y eso también es parte del crecimiento”, afirma.

Una comunidad más consciente

Con este nuevo proyecto, Silvia Olmedo abre las puertas a una comunidad que busca más que likes, busca respuestas, herramientas y transformación real.

Personas que quieren entenderse mejor, conectar desde la autenticidad y vivir una vida emocionalmente más plena.

Si estás listo para comenzar un proceso de autoconocimiento profundo y práctico, el reto “Mejor Amante” es solo el comienzo, porque el primer paso para amar bien es aprender a amarte a ti mismo.

Sus libros

- Los misterios del amor y el sexo

(Cortesía)

Cuánto dura el enamoramiento? ¿El tamaño importa? ¿Se puede amar a dos personas a la vez? ¿Existe el punto G? ¿Cómo superar la ruptura amorosa? ¿Qué les gusta a ellos? ¿Qué es el punto P? ¿Existe la fidelidad para siempre? ¿Qué atrae a las mujeres de los hombres? ¿Existen la feromonas? ¿Por qué me gusta alguien que me hace mal? ¿Cuántos tipos de orgasmos hay en la mujer? ¿Qué es el chantaje emocional? La psicóloga y sexóloga Silvia Olmedo te da respuesta a todas estas preguntas.

A dos pasos de la locura

(Cortesía)

- ¿Tu pareja psicópata te da celos y crea un triángulo amoroso para desequilibrarte? ¿Qué es la agorafobia? ¿Cuáles son los grandes enemigos de tu sexualidad? ¿Tu jefe te exige mucho o es un psicópata integrado? El día que me conoció me pidió casarse conmigo, ¿es bipolar o un romántico? ¿Soy demasiado perfeccionista o tengo un trastorno anancástico? ¿Cuál es la adicción más peligrosa? ¿La depresión se hereda? ¿Por qué si tengo un Trastorno Obsesivo Compulsivo me recetan un antidepresivo?