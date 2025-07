Tres joyitas chilangas para comer sabroso

1. Mariscos Baby Fish, en el corazón de Mixcoac

En una tranquila calle de Mixcoac se esconde una verdadera joya para los amantes del mar.

Mariscos Baby Fish es de esos lugares que nacen con alma, fundado por Miguel y su esposa chef egresada del Claustro de Sor Juana., quienes comenzaron literalmente en la sala de su casa hace más de una década.

Lo que empezó con una estufa prestada y mucha pasión, hoy es un restaurante donde la gente hace fila para probar los caldos de camarón, el pulpo a la diabla o unas empanadas que saben a costa.

Con un buen ambiente para comer. (Erika Padrón / Publimetro)

La clave está en su filosofía que es tratar a cada cliente como si fuera parte de la familia.

Si no has ido, seguro los has visto en DiDi Food, que les ha abierto camino para llegar a comensales más allá del barrio.

Eso sí, si decides ir en fin de semana, llega con tiempo porque se llena. Y si vas, no te vayas sin probar el alambre de camarón o su flan de queso que va perfecto con una chela bien fría.

Su carta es muy variada. (Erika Padrón / Publimetro)

Ubicación: Alejandro Allori 99, Alfonso XIII, Álvaro Obregón, 01460, CDMX

Instagram: @mariscosbabyfish

2. Tlayudas el Tasajo, un pedacito de Oaxaca en CDMX

Si extrañas el sabor de Oaxaca o quieres probar una buena tlayuda sin salir de la ciudad, este lugar te va a encantar.

Tlayudas el Tasajo, fundado por Liliana hace 11 años, ha conquistado el paladar chilango con ese crujiente inconfundible, los ingredientes tradicionales y el toque casero.

No tienes que ir hasta Oaxaca para probar sus delicias. (Erika Padrón / Publimetro)

Aquí puedes pedir desde la más sencilla con asiento y frijol hasta combinaciones con tasajo, cecina o la especial del mes. Y para rematar, acompáñala con un buen tejate, esa bebida ancestral oaxaqueña que refresca el alma.

Gracias a DiDi Food, muchas personas descubrieron sus delicias durante la pandemia, pero fue con su aparición en “Street Food: Latinoamérica” de Netflix cuando saltó a la fama.

Serás fan de este local. (Erika Padrón / Publimetro)

Liliana no se rinde, sigue creciendo y ya tiene sucursal en Oaxaca. Como ella misma dice, el éxito se construye con paciencia, resistencia y pasión.

Ubicación: Ixcateopan 300, Municipio Libre esquina-A, Sta Cruz Atoyac, 03310 CDMX

Instagram: @eltasajo

3. Doña Vero, quesadillas con mucho corazón

Doña Vero no solo sirve comida deliciosa, también sirve historia, comunidad y un montón de buena vibra.

Lo que empezó con un comal prestado en la Magdalena Contreras hoy es un restaurante que destaca por sus quesadillas exóticas, ganadoras de múltiples premios, y por ser un espacio seguro e inclusivo en la CDMX.

La decoración también te gustará porque es muy alegre y colorida. (Erika Padrón / Publimetro)

En su carta puedes encontrar desde enchiladas al pastor, sopes de guisado, hasta platillos poco comunes como ceviche con chapulines o quesadillas de pato silvestre y chilorio de pavo.

Y para bajarlo todo, tienen mojitos, cerveza artesanal y hasta chocomezcal flameado.

Las tortillas en forma de corazón son de las más pedidas. (Erika Padrón / Publimetro)

Durante la pandemia, DiDi Food fue una herramienta clave para que su sazón llegara a más mesas, y hoy muchos la conocen gracias a la app. Doña Vero lo tiene claro, hay que aventarse para crecer.

Doña Vero te recibirá al entrar (Erika Padrón / Publimetro)

Ubicación: Eje Vial 2 poniente, Monterrey 313, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 CDMX

Instagram: @donaveromx