Seis consejos para cuidar tus dispositivos durante tus vacaciones de verano

No te confíes y protege tus dispositivos mientras viajas.

Las vacaciones son el momento perfecto para desconectarnos del trabajo, relajarnos en la playa o explorar un nuevo destino, pero, aunque la idea sea relajarse también es cuando más deberíamos cuidar nuestros dispositivos.

Teléfonos, tablets y laptops se convierten en blanco fácil de accidentes, robos o ciberataques.

Jordi Serra, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), comparte varios consejos para mantener nuestros gadgets a salvo.

1. Cuidado con el agua y la arena

El combo playa + celular suele terminar mal.

Aunque muchos smartphones actuales son resistentes al agua, ¡ojo! La sal del mar puede ser corrosiva.

Y la arena, ni se diga. Si se mete en tu laptop, sacarla sin dañarla es prácticamente misión imposible.

Lo ideal, dice Serra, es no usar estos dispositivos en la playa. Si decides llevarlos, protégelos con fundas herméticas y guárdalos lejos de la arena. Y antes de viajar, checa si tu teléfono tiene certificación IP contra agua y polvo.

Los delincuentes siempre están al acecho. (Freepik)

2. Activa las medidas de seguridad

¿Y si te roban el celular mientras disfrutas de un cóctel en la alberca? Prevenir es clave.

Activa el bloqueo por PIN o biometría, configura el acceso remoto para localizarlo y, si es necesario, borrar todo. Los iPhones y Android actuales ya lo permiten.

También bloquea el centro de control para evitar que lo pongan en “modo avión” y así no puedas rastrearlo. Cada minuto cuenta cuando se trata de proteger tu información personal.

3. Evita el uso de redes wifi públicas

Conectarte a la red del hotel o del restaurante parece práctico, pero es un riesgo. Hay ciberdelincuentes al acecho que pueden “escuchar” tu tráfico en la red.

La mejor opción es usar una eSIM con datos propios y, si tiene VPN incluida, mejor. Si no te queda de otra, conecta solo a redes con contraseña y nunca hagas operaciones bancarias desde una wifi pública.

Lo recomendable es usar esas redes únicamente para leer noticias o buscar restaurantes cercanos.

Si vas a la playa lleva accesorios de protección para tu celular. (Freepik)

4. Desactiva el Bluetooth y configura bien tu NFC

Bluetooth y NFC también pueden ser puertas de entrada a tu información. Por eso, desactívalos si no los estás usando.

Y si utilizas pagos sin contacto, configura tu app para que te pida PIN o huella cada vez que pagues. Sí, puede parecer un poco incómodo, pero es mejor eso a que te vacíen la cuenta por un descuido.

“Cualquier dispositivo que esté cerca de una red wifi a la que estemos conectados podrá interceptar nuestro tráfico web y “escuchar” lo que estemos haciendo. Esto es relativamente sencillo y asequible a cualquier persona con un mínimo de conocimientos. Los ciberdelincuentes podrían detectar las comunicaciones y, si se realizan compras por internet, podrían obtener el número de la tarjeta de crédito en el caso de que nos hicieran un puente a la web a través de su ordenador". — Jordi Serra, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.

5. No des pistas en redes sociales

Sabemos que da gusto presumir las vacaciones en Instagram o TikTok, pero hacerlo en tiempo real puede ser peligroso.

Publicar que estás en otra ciudad (o país) puede alertar a quien está esperando justo ese momento para robar tu casa. Espera a volver para compartir todas tus fotos y videos. El recuerdo vale igual y tu seguridad también.

No todos los celulares tienen protección contra agua, arena y caídas. (Freepik)

6. Protege tus dispositivos desde el enchufe

La batería es el extra que no deberías pasar por alto. No uses cargadores pirata o de dudosa procedencia. Siempre que puedas, usa el original o uno certificado.

Y evita conectar tu celular en puertos USB públicos desconocidos. Algunos pueden ser inseguros e incluso robar información sin que lo notes. Mejor lleva tu cargador y conéctalo directamente a la corriente.

Últimas recomendaciones