Día mundial del orgasmo, solo 6 de cada 10 mujeres llega al paraíso

La falata de eduación sexual, y la falta de comunicación en la pareja son la principal causa de no llegar al orgasmo.

Un orgasmo es tan benéfico para la salud como lo es una buena noche de sueño o una clase de yoga, y es que el placer sexual no solo fortalece al sistema inmune, sino también mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, por ello sexologos compartieron las cuatro estrellas para alcanzar las “puertas del paraíso”.

A propósito del “Día Mundial del Orgasmo”, que se conmemora este 8 de agosto, los expertos en el tema advirtieron que el orgasmo no solo es un indicador del bienestar emocional, sino que también un problema frecuente en las parejas.

Y es que, alrededor del 95% de los hombres abren las “puertas al paraíso”, mientras que solo el 6 de cada 10 mujeres logran el mismo resultado, por ello los expertos en el tema señalan que la principal causa de ello es la falta de una “educación sexual”.

¿Cómo alcanzar el orgasmo con mi pareja?

Ante la alarmante situación de la falta de orgasmo para el género femenino, la organización “Platanomelón”, lanzó una guía de cuatro pasos para que las parejas no mueran en el intento de alcanzar el clímax del acto sexual:

Uso de juguetes sexuales

Sexo oral

Estimulación manual

Besos profundos

Asimismo, la sexóloga Claudia Lobatón resaltó que el uso de juguetes sexuales, se posiciona como la práctica más recomendable y efectiva para alcanzar el orgasmo femenino, dado que logra la estimulación del clítoris de manera directa.

“Si bien no sustituyen la conexión con otra persona, son aliados perfectos para el placer sexual. No compiten con tu pareja, la complementan”, comentó la especialista.

En tanto, el sexo oral es la segunda práctica más recomendable para llegar al “paraíso”, y aunque es algo muy disfrutable depende mucho de la habilidad de la pareja y la comunicación de la misma.