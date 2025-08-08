Taproom con maridajes únicos de chela nacional y cocina china-mexicana

Este lugar no solo es un taproom, también cuenta con una historia de más de 12 años en la producción y distribución de cerveza artesanal.

La cerveza artesanal suele asociarse con un amplio universo accesible solo para aquellos grandes conocedores del lúpulo y la cebada.

Y aunque es verdad que este submundo les abre a sus integrantes toda una nueva experiencia para el paladar, no hay que ser un experto consumado para disfrutar de las excelentes etiquetas que ofrece el país.

Este es uno de los preceptos bajo los que se rige Dos Aves Taproom: crear un espacio juvenil donde los visitantes puedan degustar cervezas de excelente calidad mientras aprenden acerca de su elaboración, descubren los mejores maridajes y disfrutan de eventos únicos y buena música.

Tienen disponibles más de una docena de cervezas directamente del barril. (Cortesía)

En este lugar, que mezcla la bebida con una llamativa temática de aves, también sorprenderás tu paladar con el amplio y vanguardista menú que ofrecen.

Con una fusión de comida china y mexicana, este establecimiento lleva el maridaje cervecero a otro nivel de disfrute. Las flautas borrachas, envueltas en wonton frito, con un relleno de machaca y una salsa con salsa borracha con base de cerveza son uno de los platillos imperdibles.

Cada platillo dejará satisfecho a tu paladar. (Cortesía)

Ubicado en Zacatecas 195, colonia Roma Norte, el recinto sorprende con dos ambientaciones únicas pero unidas por el color y la frescura.

Mientras la terraza se ilumina con los coloridos murales de aves, hechos por la artista gráfica Jimena Duval, la parte interior apuesta por una ambientación más íntima, llena de espejos que le dan una sensación de amplitud al espacio y una barra para disfrutar de la cerveza recién salida del barril.

Perfecto para un plan de fin de semana con amigos. (Cortesía)

Las etiquetas y maridajes

Aquí lo importante es la cerveza, y es que Dos Aves no solo es el taproom; también cuenta con una historia de más de 12 años en la producción y distribución de cerveza artesanal.

Gracias a esta trayectoria, ha desarrollado un amplio catálogo de variedades, mismas que encuentran su núcleo en la mexicanidad. La oferta va desde las opciones clásicas hasta reinvenciones de estilos con un agregado mexicano.

Para quienes busquen introducirse en este tipo de bebidas, recomendamos la Carraca, una pilsner mexicana que sorprende por su frescura y ligereza; es ideal para acompañarla con la variedad de mariscos que ofrece el establecimiento. Va perfecta para acompañar la tártara de atún.

Cada una de las etiquetas cuenta con un diseño único y atractivo. (Cortesía)

Si lo que quieres es subir un poco la complejidad y experimentar notas que sorprendan tu paladar, la Arpía, una IPA Imperial, esta bebida cuenta con una intensidad que se percibe desde el primer sorbo y llena de notas herbales las papilas gustativas. Sin duda es lo mejor para combinar con los Wontons fritos con cheddar y suadero.

Para aquellos conocedores o que buscan introducirse de lleno a la intensidad que ofrece la cerveza artesanal, así como a la amplia versatilidad de sus ingredientes, encontrarán en la Garra Daga la opción ideal. Esta stout imperial tiene un cuerpo denso y de color tostado; ofrece notas robustas gracias a su corazón de grano tostado.

Pregunta a los meseros y a la barra por cuál es el mejor maridaje para tu tipo de cerveza. (Cortesía)

Un lugar para disfrutar más allá de la cerveza

Gracias al espacio de la terraza y el salón, en Taproom se preparan cada mes para llevar a cabo diversas actividades que complementen la experiencia. Desde colaboraciones con DJ booths con artistas especiales hasta eventos gastronómicos que demuestran la riqueza culinaria del país.

En sus redes sociales podrás encontrar detalles de todo lo que tienen preparado para tu próxima visita, por lo que vale la pena seguirlos y estar al pendiente de cualquiera de sus propuestas.