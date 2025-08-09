El rincón beisbolero de la gastronomía sinaloense extiende su presencia en CDMX

Los mariscos son una excelente fuente de nutrientes y son una parte importante de una dieta saludable

En el corazón de la capital, un innovador concepto gastronómico logró fusionar dos de las grandes pasiones mexicanas: la cocina de mar del estado de Sinaloa y el deporte rey, el béisbol. Este restaurante, que se ha convertido en un punto de encuentro para celebridades y amantes de la buena comida, no solo destaca por su menú, sino por una atmósfera única y completamente dedicada al béisbol.

Ubicado estratégicamente en una de las zonas más vibrantes de la Ciudad de México, el lugar ha sabido crear un ambiente que transporta a sus comensales a la costa del Pacífico.

Con un menú que honra las tradiciones culinarias de la región, los visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de aguachiles, tostadas de mariscos y otras delicias sinaloenses. Víctor Somoza, fundador del restaurante, destaca que la idea era crear un espacio que combinara “mucha cerveza, música y béisbol” para ofrecer una experiencia inmersiva y auténtica.

El concepto deportivo del restaurante es palpable en cada rincón. Desde la decoración que evoca uniformes y estadios, hasta su logo, cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para hacerle un guiño a la cultura beisbolera.

Este enfoque temático, unido a la frescura de sus platillos, ha sido clave para El Peladito. Entre los favoritos de su carta se encuentran los aguachiles en distintas versiones, como la “buchona” o las clásicas verde y roja, además de tostadas con ingredientes frescos como atún, camarón o callo de hacha.

Los platillos especiales, como el molcajete de mariscos y el “rompe olas”, también son un deleite para la vista y el paladar.

El éxito del restaurante no se detiene. Para seguir sorprendiendo a su clientela, el establecimiento se prepara para lanzar un nuevo menú con más sabores del Pacífico. Además, en lo que promete ser un gran paso en su expansión, se anunció la próxima apertura de una nueva sucursal en Coyoacán.

Con esta nueva ubicación, el restaurante llevará su inconfundible mezcla de gastronomía, deporte y un gran ambiente con música en vivo y DJ a una de las colonias más emblemáticas y concurridas de la capital.