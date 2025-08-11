Luxury Travel Collection nos dice cómo planear tu viaje a Asia

La tendencia en viajes ha cambiado y ahora buscan ser más personalizados y adaptables.

Asia se ha convertido en uno de los destinos más deseados por los mexicanos y esto se debe una mejor conectividad aérea, paquetes turísticos más accesibles y un deseo creciente por descubrir culturas profundas, sabores nuevos y experiencias que despierten todos los sentidos.

Esta tendencia también ha llevado a muchos mexicanos a buscar la asesoría de expertos.

Porque para viajar lejos —y hacerlo bien—, es fundamental contar con una agencia que entienda cómo diseñar experiencias personalizadas, seguras y memorables.

Es aquí donde entra en escena Luxury Travel Collection, una operadora mayorista especializada en viajes de lujo, que acaba de inaugurar su nueva oficina en la Ciudad de México.

Para viajeros exigentes

Ubicada en la emblemática Torre Mayor sobre Paseo de la Reforma, esta es la tercera oficina que abre, sumándose a sus otras dos ubicadas en Los Encinos y Santa Fe.

La apertura representa un paso importante para esta firma que pertenece a The Indian Travel Life (TITL) y que se ha ganado un lugar privilegiado en el sector gracias a sus itinerarios exclusivos en Asia, Europa y México.

Asia es uno de los destinos más buscados por los mexicanos. (Freepik)

“La expectativa con esta nueva sede es estar más cerca de nuestras agencias de viaje y operadores mayoristas, facilitar el contacto y crear un espacio para nuestros socios comerciales. Esta también es su casa”, explica Carmen Vázquez Hernández, CEO de TITL y socia fundadora, durante el corte de listón que reunió a líderes del sector turístico.

La nueva oficina se concibe como un epicentro de conexión con aliados estratégicos, clientes y socios, en un momento clave en el que los viajeros buscan itinerarios más profundos, auténticos e incluso espirituales.

Carmen Vázquez Hernández, CEO de TITL y socia fundadora, durante el evento de inauguración. (Cortesía)

Una operadora con experiencia

Esta operadora diseña experiencias que trascienden la típica vacación.

Su portafolio incluye desde lunas de miel, retiros wellness y viajes de incentivo, hasta campamentos de safari y estancias en resorts de playa o cadenas hoteleras de distintas categorías.

Todo con un fuerte enfoque en el lujo a la medida, la sostenibilidad y el respeto por la cultura local.

“Queremos que los viajeros no solo visiten un lugar, sino que se sumerjan en su historia, su comida, sus emociones. Que regresen con el corazón lleno de recuerdos únicos”, señala Carmen Vázquez.

Destinos con tradiciones muy distintas a la nuestra. (Freepik)

India, el corazón de la empresa

Aunque su oferta abarca varios destinos del mundo, India es el alma de la compañía.

“India es nuestra casa sede, pero también promovemos México en Asia. Queremos mostrar que es un país seguro y hospitalario. Nuestra presencia aquí, en el corazón de Reforma, también significa decirles a nuestros clientes extranjeros que los esperamos con los brazos abiertos”, explica Vázquez.

Y así como muchos mexicanos sueñan con conocer Asia, también hay un creciente interés del público asiático por visitar México, sobre todo con miras al Mundial de 2026.

De hecho, Luxury Travel Collection ya trabaja en estrategias para ofrecer un “mundial más seguro”, con productos turísticos hechos a la medida de los visitantes.

Lugares con paisajes únicos. (Freepik)

El viajero quiere autenticidad

La tendencia actual en turismo de lujo está clara: viajes más personalizados, menos impersonales, y con un fuerte componente emocional y cultural.

Según Carmen Vázquez, el futuro del turismo estará marcado por el wellness, los viajes religiosos, culturales, de salud y misiones comerciales.

“Estamos rompiendo paradigmas. Hay muchas ideas equivocadas sobre Asia y México. Nosotros construimos confianza en ambos sentidos. Queremos incentivar a los mexicanos a viajar sin miedo, a su manera, disfrutando cada paso del camino”, agrega.

Además, destaca que Asia se ha posicionado como un destino de gran interés por su riqueza espiritual, cultural y comercial. Ferias como la de Cantón en China, o las de diseño y decoración en India y Japón, están atrayendo cada vez más viajeros latinos con intereses profesionales o académicos.

Apóyate de los expertos para realizar tu viaje. (Freepik)

Más que un viaje

Con 60 años de experiencia en la industria turística, The Indian Travel Life ha sabido adaptarse a las nuevas formas de viajar.

Hoy, con su propuesta bajo el nombre de Luxury Travel Collection, invita a los mexicanos a salir del mapa, a explorar sin miedo y a confiar en los expertos.

“Los secretos solo se cuentan al oído de personas de confianza. Nosotros revelamos nuestros secretos convirtiéndote en protagonista de tu viaje”, concluye Carmen Vázquez.

Atractivos

La agencia también ofrece traslados en jet privado, garantizando comodidad, elegancia y eficiencia en cada destino.

Además, la firma cuenta con varias divisiones especializadas:

• The Sports Travel, dedicada a eventos deportivos

• TITM, enfocada en proyectos de lujo

• City Travel Mexico, que maneja viajes corporativos, bodas, cruceros y vuelos

“Creo que los mexicanos y en general los latinoamericanos se están dando cuenta que la tendencia a viajar ha cambiado. Ahora los viajeros buscan sentirse más diferenciados, más un viaje a su medida”. — Carmen Vázquez Hernández, CEO de TITL

5 razones para viajar a Asia

1. Culturas milenarias: Desde los templos de Japón hasta los palacios de la India, Asia es un mosaico de tradiciones, espiritualidad y arte que te conecta con lo más profundo de la humanidad.

2. Gastronomía única: Sabores exóticos, especias ancestrales y platillos que cuentan historias, cada país es un festín para los sentidos.

3. Paisajes de ensueño: Playas turquesa en Tailandia, campos de arroz en Bali o montañas sagradas en China; la naturaleza en Asia es simplemente mágica.

4. Hospitalidad auténtica: La calidez de su gente, su respeto por el viajero y su deseo de compartir su mundo hacen que cada encuentro sea especial.

5. Experiencias transformadoras: Meditar en un templo, recorrer un mercado nocturno o descubrir una ciudad milenaria… en Asia, no solo viajas, despiertas.