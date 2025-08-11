¿Quieres una piel luminosa e hidratada? Estos activos son la clave para lograrlo

Hay días en que tu piel simplemente no se ve como antes. Las líneas de expresión aparecen sin aviso, las ojeras se ven más marcadas y la piel pierde ese brillo natural que tanto te gustaba.

¿Te suena familiar? Es normal. El estrés, la falta de sueño o incluso saltarte tu rutina de skincare tienen un impacto directo en la salud de tu rostro.

Con el paso del tiempo, la piel va perdiendo tres componentes esenciales que la mantienen firme, elástica e hidratada: colágeno, elastina y ácido hialurónico.

¿Por qué son tan importantes?

• Colágeno: aporta firmeza. Cuando disminuye, la piel se vuelve más flácida y con arrugas.

• Elastina: le da elasticidad, lo que permite que la piel recupere su forma natural.

• Ácido hialurónico: atrae y retiene agua, manteniendo la piel hidratada, suave y con efecto de “relleno”.

La buena noticia es que actualmente existen cremas y sérums con estos activos que pueden ayudarte a recuperar ese aspecto sano y radiante. Pero ¿cómo elegirlos?

Conoce tu piel

La dermatóloga Rosa López González recomienda tener claro qué necesita tu piel:

“Hay que fijarse en lo que quieres lograr: hidratación, tratar manchas o disminuir arrugas. Lo más importante no es la marca, sino los activos que contienen los productos”, explica.

Si no tienes una condición dermatológica específica, como acné o dermatitis, puedes comenzar poco a poco con ingredientes como ácido hialurónico o vitamina C, e ir conociendo cómo responde tu piel.

Y nunca olvides el protector solar. De nada sirve una buena rutina si no usas protección solar a diario”, recalca la especialista.

Ciencia y cuidado efectivo

Por ello, los expertos de Natura han desarrollado Chronos Derma, una línea dermocosmética que une tecnología de alto nivel con ingredientes naturales brasileños para reactivar la energía de tu piel y prevenir el envejecimiento desde el origen.

Además, esta línea acaba de renovarse con nueva imagen y empaques con repuestos reutilizables, reduciendo hasta 88% de residuos.

Más de 30 mil mujeres ya han comprobado sus resultados reales, inmediatos y duraderos.

Ellos nos recomiendan tres productos esenciales para tu rutina facial y cómo usarlos correctamente::

1. Súper Sérum reductor de arrugas

Desde los primeros signos hasta arrugas más marcadas. Es un producto pensado para quienes buscan reducir los signos de la edad.

¿Qué hace? Con activos súper concentrados, probióticos y extractos naturales, actúa sobre todo tipo de arrugas. Estudios clínicos muestran que en solo 14 días:

• El colágeno aumenta un 69%

• El ácido hialurónico un 54%

• La elastina un 75%

¿Cómo aplicarlo? Coloca de dos a tres gotas en el rostro limpio, por la mañana y/o noche, antes de tu crema hidratante. Masajea suavemente hasta que se absorba.

2. Sérum intensivo bolsas y ojeras

¿Para quién es? Ideal para quienes sufren de ojeras o bolsas, ya sea por genética, falta de sueño o estrés.

¿Qué hace? Actúa sobre las cuatro causas principales de ojeras y bolsas. Contiene:

• Cafeína (revitaliza)

• Niacinamida (ilumina)

• Extracto de aroeira (antioxidante natural)

¿Cómo aplicarlo? Con la yema del dedo anular, aplica una pequeña cantidad en el contorno de los ojos, con toques suaves, cada mañana y noche.

3. Acqua hidratante renovador

¿Para quién es? Para pieles secas, apagadas o con sensación de tirantez.

¿Qué hace? Hidrata cinco veces más desde la primera aplicación y entrena a tu piel para hidratarse sola a largo plazo, estimulando sus mecanismos naturales.

¿Cómo aplicarlo? Úsalo como hidratante final, mañana y noche. Aplícalo sobre el rostro limpio o después de tu sérum.

No sabes por dónde empezar

No te preocupes, la dermatóloga Rosa López recomienda: “Si tienes una piel sana, puedes comenzar con un producto como el ácido hialurónico o vitamina C, y ver cómo responde tu piel. Lo importante es empezar”.

Una piel luminosa y saludable sí es posible si eliges productos con activos como colágeno, elastina y ácido hialurónico. Empieza por conocer tu piel, cuidar tu rutina diaria y elegir productos con activos inteligentes. Tu rostro lo notará y tú también.