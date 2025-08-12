Dermolimpiadores, un esencial para la piel en temporada de lluvias

No dejes que las condiciones extremas afecten a tu piel.

Con los constantes cambios de temperatura entre frío y calor, la dermis puede resentirse, volviéndose seca y propensa a la irritación.

Esta problemática se intensifica durante las transiciones estacionales, cuando factores como la humedad variable y las precipitaciones crean condiciones adversas para el equilibrio cutáneo.

Para enfrentar este desafío dermatológico, es fundamental contar con una rutina que se adecue a las necesidades específicas de tu cutis y utilizar productos formulados para tu tipo de dermis.

La clave está en comprender que cada producto tiene un impacto en tu salud, por esto en los últimos años las tendencias en skincare han cambiado, como el de cambiar el jabón tradicional por dermolimpiadores, te contamos más sobre este producto.

Consigue una rutina dermatológica efectiva

Uno de los pasos más importantes para comenzar cualquier rutina de skincare es la preparación adecuada de la dermis. Esta se logra a través de dermolimpiadores especializados, que funcionan como alternativas suaves al jabón tradicional, siendo menos abrasivos mientras hidratan la cutis y la liberan de impurezas acumuladas.

En este contexto, la línea de productos Dexeryl se posiciona como una alternativa para mantener la dermis hidratada y protegida durante esta transición climática. Su formulación especializada responde a las demandas específicas que presenta el cambio de estación.

Dado que este verano se ha caracterizado por ser una de las temporadas más impredecibles, donde las variaciones térmicas pueden provocar resequedad e irritación, el Dermolimpiador en Aceite y la Crema Emoliente de Dexeryl resultan ideales para rehidratar mientras refrescan la dermis de manera simultánea.

Un cuidado integral para la dermis en tan solo dos pasos

El Dermolimpiador en Aceite ofrece una limpieza suave y nutritiva desde la ducha, especialmente diseñado para cutis seca o muy seca.

Su fórmula anti-rascado ayuda a reducir la comezón en solo 15 días, proporcionando una sensación inmediata de bienestar y confort. Su textura fluida permite una aplicación sencilla y efectiva tanto en bebés como en niños y adultos, adaptándose a todas las edades.

Complementariamente, la Crema Emoliente es altamente hidratante y alivia la sensación de tirantez cutánea. Más del 90% de sus usuarios confirman su eficacia en hidratación y protección dermatológica.

Su fórmula patentada con glicerina, vaselina y parafina ayuda a restaurar la barrera cutánea y prevenir la irritación causada por diversos factores:

- Variaciones climáticas extremas

- Jabones y detergentes agresivos

- Condiciones médicas como diabetes

- Exposición a tratamientos de radioterapia

- Proceso natural de envejecimiento dérmico

Protocolo de aplicación recomendado

Para obtener una hidratación y protección óptimas, los dermatólogos recomiendan:

Dermolimpiador en Aceite: Aplicar sobre la dermis húmeda como sustituto del jabón convencional, enjuagar completamente y secar con toques suaves. Puede utilizarse una o dos veces diarias según las necesidades individuales.

Crema Emoliente: Aplicar una capa uniforme y fina sobre la cutis limpia y seca después de la ducha, repitiendo las aplicaciones según sea necesario. En el caso de menores, se recomienda aplicarla después del baño y esperar 10 minutos antes del vestido para permitir su completa absorción.