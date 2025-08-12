“Santuario Maya”: la apuesta de Yucatán por experiencias turísticas auténticas

El estado cuenta con infraestructura de alto nivel que planean utilizar para atraer a mayor cantidad de turistas.

La península de Yucatán se ha posicionado como uno de los destinos turísticos en auge durante los últimos años, y es que su increíble riqueza natural y cultural le otorgan un valor único para los viajeros de todo el mundo.

Tan solo el último mes se registró la visita con hospedaje de 182 mil 312 personas, lo que representa un incremento de 2.5% respecto a los visitantes registrados durante el mismo periodo de 2024.

Para mantener e impulsar este crecimiento es importante reforzar la infraestructura hotelera, aumentar el interés y generar nuevas experiencias, lo que es posible gracias a la amplia diversidad de la región.

Planean aprovechar cada una de sus fortalezas para atraer al turismo. (Freepik)

Un refuerzo al turismo

Por esta razón, y para incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales, así como ampliar su estancia promedio en el estado, se realizó la presentación de la iniciativa Santuario Maya, una nueva campaña de promoción que busca posicionar a Yucatán como un destino de estadía prolongada y vivencias integrales.

Durante el acto de lanzamiento, encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena en la Ciudad de México, el mandatario destacó que esta campaña “es algo más que una estrategia de promoción: es una visión, una forma de sentir y vivir Yucatán”.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que el verdadero atractivo yucateco no se limita a sus paisajes ni a su riqueza histórica, sino que reside en su identidad viva: en sus pueblos, su gastronomía, su lengua y sus tradiciones ancestrales.

El evento sirvió para demostrar la riqueza cultural de la región. (Cortesía)

Esta campaña nace de un propósito claro: están interesados en que quienes visiten el estado se queden más tiempo y descubran todo lo que tiene para ofrecer.

Mucho que ofrecer a los visitantes

Para la región es importante que los viajeros conozcan sitios emblemáticos como Chichén Itzá o Uxmal, pero también que se adentren en lugares como Chacmultún, en el sur del territorio; que recorran los Pueblos Mágicos, disfruten de la gastronomía, visiten haciendas y escuchen la lengua maya.

Explicó que Santuario Maya responde a la necesidad de impulsar el desarrollo económico a través del turismo, de manera equitativa y sostenible.

“Queremos que quienes nos visitan recorran el territorio y vivan Yucatán desde su esencia”, añadió.

Acompañado por el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, y el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Juan José Martín Pacheco, el gobernador subrayó que esta campaña también busca consolidar a la entidad como un multidestino ideal para todo tipo de viajeros: familias, parejas y segmentos especializados como lujo, bienestar y turismo de reuniones.

Buscarán alcanzar las metas en conjunto con la iniciativa privada. (Cortesía)

Destacó que el estado cuenta con infraestructura de alto nivel, que incluye haciendas convertidas en hoteles boutique, vivencias exclusivas en avioneta o yate, y una oferta competitiva para eventos, congresos y convenciones.

El núcleo de Yucatán

“Yucatán también es un lugar para reconectar con uno mismo. Ofrecemos tranquilidad, naturaleza, bienestar físico y espiritual. Es un destino completo, donde se puede cerrar un negocio por la mañana y relajarse en un cenote por la tarde”, puntualizó.

La entidad hoy está más conectada que nunca gracias al Tren Maya, que enlaza al territorio con otros destinos del mundo maya como Cancún, Tulum, Campeche y Palenque, y mejora el acceso a joyas yucatecas como Izamal, Valladolid, Mérida, Maxcanú y Pisté, junto a Chichén Itzá.

Además, subrayó que la región cuenta con sólida conectividad aérea, con vuelos directos desde Mérida hacia 12 ciudades del país, así como conexiones internacionales a Miami, Orlando, Houston y Dallas, en Estados Unidos, además de rutas hacia La Habana y Guatemala.

“Hoy tenemos la gran oportunidad de mostrarle al mundo todo lo que somos, con respeto y con orgullo, y consolidar la imagen yucateca como un auténtico Santuario Maya a nivel global”, concluyó.