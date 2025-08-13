Brasas, lujo y tecnología en una experiencia culinaria sin precedentes

Será un espacio donde la carne y los productos del mar cocinados a las brasas se presenten bajo un lenguaje sensorial completamente nuevo.

En el corazón de Masaryk, una de las avenidas más sofisticadas de América Latina, abrirá sus puertas Encanto Fuego & Mar, un restaurante de alta cocina que promete reconfigurar la experiencia culinaria tradicional y convertirla en una puesta en escena inmersiva y vanguardista.

Con una apertura oficial prevista para el mes de septiembre, el lugar ya genera conversación entre los expertos y amantes del buen comer.

La exclusividad del lugar —una sola sede en el país— hará que las reservas se agoten rápido. (Cortesía)

El concepto va mucho más allá del paladar, ya que nace con el objetivo crear un espacio donde la carne y los productos del mar cocinados a las brasas se presenten bajo un lenguaje sensorial completamente nuevo: pantallas de última generación, iluminación interactiva y una narrativa visual acompañarán cada platillo. Todo está diseñado para que los comensales vivan una travesía futurista, sin salir del país.

“No somos un restaurante temático. Somos una visión de lo que será el fine dining en el futuro cercano: emoción, fuego, sabor, tecnología y servicio como arte”, comentó el chef ejecutivo del lugar Germán Trejo.

Este restaurante ha sido creado para que cualquier persona —con o sin experiencia previa en alta cocina— pueda disfrutarlo al máximo. (Freepik)

Fuego, mar y datos que encienden

México es hoy uno de los mercados gastronómicos más vibrantes del continente. Tan sólo en 2023, la industria restaurantera nacional generó ingresos por más de $270 mil millones de pesos, según datos de la CANIRAC, con una tendencia creciente hacia conceptos premium, experiencias inmersivas y propuestas de autor.

En ese contexto, el fine dining ha experimentado una evolución. Ya no basta con ofrecer técnica y calidad en cocina: ahora se exige un relato, una estética, una experiencia completa.

La coctelería también es parte de la experiencia. (Cortesía)

Esta nueva propuesta responde a esa demanda con una carta centrada en carnes maduradas, pescados de temporada y mariscos frescos, todo cocinado a las brasas con precisión artesanal, y potenciado por tecnología de punta.

La cocina, el fuego real, los aromas de la leña y el diseño futurista del salón –donde pantallas ambientales transforman cada rincón según el momento del servicio o de la ocasión– convierten al lugar en algo nunca antes visto en México.

El restaurante apuesta por la exclusividad sobre una era dominada por la expansión. (Cortesía)

La innovación no termina en los platillos. El servicio ha sido concebido como parte integral de la experiencia. En lugar de meseros o capitanes, aquí se contará con embajadores de Experiencia, un equipo altamente capacitado para guiar al comensal a través de cada etapa del menú y del entorno sensorial.

“El Embajador no sólo sirve. Interpreta. Conecta. Traducimos emociones en cada interacción”, finaliza el chef Germán.