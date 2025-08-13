Cinco claves para elegir el calzado ideal en el regreso a clases

En un par semanas, más de 20 millones de niños y adolescentes de educación básica volverán a las aulas. Y aunque las vacaciones aún corren, en muchas familias ya se vive la tarea de surtir la lista de útiles.

Entre mochilas, libretas y uniformes, el calzado deportivo se convierte en una de las decisiones más importantes: debe ser resistente, cómodo y con un diseño que no pase de moda.

Están elaborados en la combinación ideal de piel, material sintético y textiles. (Cortesía)

Con más de un siglo de historia, FILA combina estilo y funcionalidad en sus modelos, pensando en que los estudiantes necesitan un calzado versátil tanto para la escuela como para sus actividades diarias.

Para hacer una compra inteligente, estos son cinco puntos esenciales que los especialistas recomiendan considerar:

Suela flexible y segura. Debe permitir libertad de movimiento, ofrecer espacio suficiente para los dedos, mantener el talón protegido y ser antideslizante.

Materiales transpirables. Textiles ligeros y de calidad que eviten la sudoración excesiva y no sobrecarguen las articulaciones.

La marca se posiciona como la opción ideal para elegir el calzado deportivo. (Cortesía)

Plantilla cómoda. Un buen interior amortigua los pasos, mejora la ventilación y absorbe la humedad.

Ajuste seguro. Las agujetas garantizan estabilidad; algunos modelos tipo botín ofrecen soporte adicional al tobillo.

Estilo y durabilidad. Un diseño que combine estética y resistencia para acompañar todo el ciclo escolar.

Entre los modelos destacados para este regreso a clases se encuentran el FILA MMX-100 y el FILA MMX-100 MID, ambos en blanco con detalles en rojo y azul. Fabricados con piel, material sintético y textiles, cuentan con logotipos bordados, lengüeta y cuello acolchados, logrando un balance entre comodidad, identidad y estilo atemporal.

Este modelos es un ejemplo del equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad. (Cortesía)

“Sabemos que el regreso a clases es un momento de decisiones. La ropa y el calzado son parte de la identidad de los estudiantes. Con FILA las familias eligen calidad, estilo y confianza, manteniendo la herencia deportiva y la estética moderna”, señaló Rodolfo Martínez, marketing manager de la firma.

Este año, la lección más importante puede empezar por los pies: elegir un calzado que acompañe cada paso con seguridad, resistencia y personalidad.