Sabores del norte de México llegan a la capital gastronómica de Europa

Su menú apuesta por la cocina contemporánea con un toque norteño como un referente gastronómico en la ciudad.

Madrid se ha vuelto el destino predilecto para muchos mexicanos que desean vacacionar o establecerse en Europa. Con aproximadamente 80 mil connacionales viviendo en España, no es de extrañarse que la calidez, el sabor y la energía que distinguen a México estén presentes en sociedades como la madrileña.

Esto ha llevado a que pilares de la vida cotidiana, como es la gastronomía, lleguen a ocupar un lugar protagónico en la escena local de la capital española.

La Única Madrid refuerza su posición como uno de los establecimientos más genuinos y relevantes de la ciudad. (Cortesía)

A finales de 2021, Cantina La Única, el establecimiento que comenzó en Polanco, abrió sus puertas en Madrid y con una propuesta auténtica, elegante y sin pretensiones, conquistó tanto a locales como a visitantes.

El día de hoy, el restaurante celebra su éxito, expandiéndose y mudándose a un costado de la emblemática Puerta de Alcalá, una ubicación privilegiada frente al Parque de El Retiro, el cual tiene previsto abrir sus puertas en septiembre con celebraciones memorables como la inauguración y el festejo patrio en plena capital española.

Este restaurante es reconocido por llevar la cocina norestense a distintos rincones de México y el extranjero, por lo que llega a Madrid con un formato renovado y más íntimo, manteniendo intacta su propuesta gastronómica que fusiona tradición, calidad y autenticidad.

Se ubica a un costado de la emblemática Puerta de Alcalá, frente al Parque de El Retiro. (Cortesía)

Su historia

En entrevista con Publimetro su fundador, Felipe Williamson, explicó que el proyecto nació hace años inspirado en la cocina de Monterrey, ciudad que lo conquistó por sus carnes asadas, salsas de chiltepín y preparaciones llenas de carácter.

“Me encantaba la cocina mexicana, pero la norteña aún más. Pensé: ¿por qué no llevar esto a la Ciudad de México?”, así que esa idea lo llevó a abrir su primer restaurante, que hoy suma seis sucursales en México y operaciones en Colombia y España.

Su menú fue creado por el chef regio Óscar Gallegos, bajo la visión de los fundadores Felipe Williamson y Marcos McCluskey. (Cortesía)

La llegada a Madrid no fue sencilla. La primera incursión, hace cuatro años, apostó por un gran local en el exclusivo barrio de Salamanca, pero los altos costos obligaron a replantear la estrategia.

Ahora, reabre en un espacio más pequeño, 200 m2 interiores y una terraza de 20 m2 con vistas a El Retiro, con un ambiente inspirado en las cantinas tradicionales de la Ciudad de México y un menú diseñado para compartir en cualquier momento del día.

Su cocina

El concepto mantiene su esencia: cocina mexicana con fuerte influencia del norte, un sello que la distingue en el panorama gastronómico madrileño, dominado por propuestas del centro y sur del país.

La mixología a base de tequila y mezcal también estará presente en su carta de bebidas. (Cortesía)

Entre sus platillos estrella están los tacos gobernador, el huachinango y diversas preparaciones con mariscos, conocedor del gusto de los españoles por el producto de mar. Williamson destacó que han adaptado ciertos ingredientes y niveles de picante para el paladar local, sin perder el sabor auténtico.

En cuanto a los insumos, el chef y su equipo han encontrado en España productos de altísima calidad como la carne de rubia gallega, además de una creciente disponibilidad de ingredientes mexicanos, lo que les permite mantener la esencia de sus recetas.

Este 2025 ha sido un año de crecimiento para el restaurante, convirtiéndolo en una verdadera embajada gastronómica en Madrid. En mayo recibió el Sello Copil que otorga la Casa de México en España, cuyo objetivo es avalar la autenticidad y calidad de los platillos.

El espacio abrirá sus puertas en septiembre con celebraciones memorables como la inauguración y el festejo patrio en plena capital española. (Cortesía)

En junio comunica un nuevo capítulo en su historia, anunciando un espacio totalmente renovado, inspirado en las cantinas típicas de la CDMX. Toda una joya arquitectónica del Porfiriato que ahora podrá visitarse en España.

Más allá de su éxito en Madrid, Williamson ve esta apertura como una vitrina internacional que podría proyectar a La Única hacia mercados como Medio Oriente, donde la carne y los sabores intensos son bien recibidos. “Madrid hoy es una capital gastronómica del mundo, y tener un ‘flagship’ aquí es muy importante”, afirmó.

Convencido de que la gastronomía es una de las mejores cartas de presentación de México ante el mundo, Williamson concluye con una invitación a valorar este momento: “Como la comida mexicana no hay otra. Es una forma de convivir, de compartir y de ser embajadores de México en el mundo”.