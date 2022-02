Youtuber capta extraño objeto volador sobre el famoso socavón de Puebla

En redes sociales, un youtuber difundió un video del momento en que un objeto volador no identificado sobrevolara el famoso socavón en Puebla.

Urbex Puebla fue en encargado de documentar en que estado se encuentra el famoso socavón después de que hiciera su aparición en mayo de 2021 en Santa María Zacatepec, Puebla.

El Gobierno de Puebla no solo tuvo que hacer frente a la lucha contra el Covid, sino también a las afectaciones por el huracán “Grace” y la explosión en Xochimehuacan

El youtuber, quien se dedica a documentar fenómenos paranormales con su equipo de trabajo, se encargó de actualizar el estado del socavón a petición de sus seguidores; mientras se encontraba grabando su cámara pudo captar el momento en que un objeto volador de forma ovalada planea sobre el mismo.

“No sé qué es ese objeto. Me saca un buen de onda. No sé si sea una pancarta o alguien que está planeando, pero ya lleva rato ahí (...) No digo que sea un Ovni ni un platillo volador, pero está bastante raro este objeto arriba del socavón”,

— mencionó el youtuber