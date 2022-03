Estados Unidos y Reino Unido endurecen sanciones; Rusia responde con lista de países hostiles

El conflicto entre Ucrania y Rusia escala a una nueva etapa con la imposición de mayores sanciones económicas por parte de Reino Unido y Estados Unidos, al mismo tiempo que Rusia busca recuperarse con una lista de países “hostiles”, a los que busca cobrarles viejas deudas.

Este martes, Gran Bretaña anunció una prohibición a las importaciones de petróleo ruso. El secretario de Negocios, Kwasi Kwarteng, dijo que el petróleo y los productos derivados del petróleo de Rusia se eliminarán gradualmente a finales de año. El funcionario indicó que el período de transición le dará al mercado, las empresas y las cadenas de suministro tiempo más que suficiente para reemplazar las importaciones rusas, que representan el 8% de la demanda británica.

El anuncio sigue a uno similar de Estados Unidos para prohibir las importaciones de petróleo ruso. Al anunciar las restricciones, el presidente Joe Biden dijo que su gobierno estaba “apuntando a la arteria principal de la economía de Rusia” en respuesta a la invasión de Ucrania.

¿Cuáles son los beneficios políticos para Joe Biden y para Boris Johnson?

“La verdad es que no me gusta hablar de los beneficios que pueden obtener los políticos de una guerra que implica la muerte de muchos civiles. Pero es indudable que existen y no los podemos ignorar. El conflicto en Ucrania ya se convirtió en un momento definitivo para Joe Biden en su presidencia. Tras la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y el regreso del Talibán, la popularidad de Biden cayó hasta 41%”, explica Dmitry Belyaev, editor global de Metro World News.

“Ahora con la prohibición de la importación de petróleo y gas ruso los estadounidenses empezaron a sentir la alza de precios en productos relacionados. Tendremos que ver si al final los puntos políticos por “apuntar a la principal arteria de la economía rusa” pesan más que la subida de precios para sus ciudadanos. La situación de Boris Johnson cambió drásticamente desde el inicio de la guerra en Ucrania. Hace poco estaba luchando por mantenerse a flote como Primer Ministro de Inglaterra, pero ahora hasta la oposición dejó de solicitar su renuncia. Un ex ministro dijo que la crisis en Ucraniana “fortalece masivamente” a Johnson, mientras algunos expertos creen que se siente más cómodo en el ambiente intenso” — Dmitry Belyaev, editor global de Metro World News

Se intensifica el conflicto también en el campo de batalla

Además, la oficina de derechos humanos de la ONU dice que ha confirmado 474 muertes de civiles en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. El número confirmado de heridos civiles ahora es de 861.

Aunque la ACNUDH utiliza una metodología estricta y solo informa sobre las bajas que ha podido verificar, el organismo reconoce que las cifras reales son mucho más altas, en parte porque los intensos combates han retrasado la recepción de información y aún quedan muchos datos por corroborar.