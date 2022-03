¡Ni mi corazón está tan frío! Joven descubre declaración de amor en un bote de helado que guardó por un mes

¿Cuántos más? Al parecer, Tiktok se ha encargado de difundir un video donde nos muestra cómo cae un nuevo soldado a la lista eterna de los amores no correspondidos que se declararon un 14 de febrero.

A través de la cuenta de @arualcb, muestra el momento en que una joven descubre una declaración de amor que iba dentro de un bote de helado, el cual, guardó durante un mes.

Según se ve en el video, la familia se encontraba por degustar el helado sabor chocolate cuando se percataron que había una especie de plástico, el cuál, contenía la declaración de amor del chico.

Te recomendamos ver: Increíble decoración de interiores de salas

Entre risas, Arual relata en una segunda parte, cómo su hermana habría guardado el helado durante un mes para evitar confrontar al chico por la negación de iniciar una relación, dejando el helado olvidado durante un mes en el fondo del refrigerador.

Este caso se suma a la larga lista de soldados caídos por declarar su amor en 14 de febrero y que ese amor no fue correspondido. En las redes sociales no dudaron en comentar el “trágico” suceso y lamentar la pérdida del joven no correspondido. Distintos comentarios resaltaron “el frío corazón” de la joven; el video ya supera las nueve millones de reproducciones y le ha gustado a más de 843 mil personas.

Te recomendamos ver:

Lo más visto en PublimetroTV: