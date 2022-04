Vendedora de dulces presume ganancias en redes, escuela le prohíbe el paso

Usuarios de TikTok quedaron sorprendidos al ver las ganancias que una joven generó a lo largo del día vendiendo dulces en el Colegio de Bachilleres número 4. Institución a la que la joven acudía por la tarde a emprender su negocio.

Te recomendamos: Hombre resulta baleado después de intentar resistirse a ser asaltado en la Del Valle

En la publicación, la chica explicó que diariamente llevaba dos mochilas cargadas de mercancía y reconoció que a pesar de que, en la ocasión en que grabó su video, fue “un día muy relajado” en ventas obtuvo más de $1300 pesos en ganancias. Cifra que sorprendió a los internautas que reconocieron su negocio como “bueno” al ganar más del salario mínimo en tan solo una semana de trabajo.

No obstante, la felicidad de la creadora duró poco, pues tras pasar los días subió otro clip donde compartió que tras la viralización de su publicación anterior le confiscaron sus golosinas y le impidieron la entrada a la escuela. Quedándose sin emprendimiento de un día a otro.

[ Cuida y ahorra usando energías verdes ]

Hecho que asombró a las personas, las cuales le sugirieron no abandonar su iniciativa y ahora vender fuera del colegio. Así mismo, le recomendaron ya no compartir su éxito tan públicamente por las represalias “infundadas” que esto podía conllevar.

No te puedes perder: Marcelo Ebrard explica las razones del porqué de la popularidad de AMLO