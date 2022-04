¡Qué tierno! Perrito atleta sigue la rutina de ejercicio de unos abuelitos

En Tiktok el video de la cuenta “@tik_toc_73″ se ha viralizado por un tierno perro que acompañaba a un grupo de abuelitos y adultos en sus ejercicios matutinos. En los clips se escuchaba al entrenador que marcaba la cuenta de los movimientos, mientras un grupo de personas subían y bajaban los brazos al compás.

De pronto, el mismo instructor bajó la toma del video y se pudo ver a un lindo peludito que parecía querer imitar los movimientos de los demás, subiendo y bajando una patita, al mismo tiempo. Ante esto, el entrenador se distrajo por la acción del cachorro y en momentos perdía la cuenta de los ejercicios por grabar al simpático animal.

En comentarios los usuarios dieron sus muestras de afecto por el can y también bromeaban acerca de lo deportista que era el lomito, a diferencia de ellos.

Así mismo, en un comentario, se hizo referencia a que ese movimiento en la pata del animal probablemente era un efecto secundario de la enfermedad canina “moquillo nervioso”. No obstante, el dueño de la cuenta no ha hecho referencia a que el can hubiera padecido alguna afección de ese tipo.