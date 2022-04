Video: Bañista interrumpe a reportera para pedirle sus redes sociales

¡El amor está en todas partes! Y así lo demostró un bañista que, sin importar que saliera en vivo, interrumpió a una reportera mientras hacia un enlace en vivo, solo para pedirle sus redes sociales.

Todo comenzó cuando la reportera Fátima Vela Córdova de la televisora veracruzana RTV hacia su reportaje desde la playa Villa del Mar sobre la estancia de los turistas en las vacaciones de Semana Santa, sin embargo, se llevó la sorpresa cuando un bañista interrumpió el enlace en vivo para pedirle sus redes sociales.

¿Cómo te llamas?, pregunta el bañista antes de darse cuenta de que se atravesó en el enlace. ¿Estás grabando? ¿Para qué grabas?, a lo que Fátima responde: para RTV. Finalmente, le cuestiona si tenía Facebook o Instagram.

Sin embargo, la grabación publicada se corta después de que la reportera le diera una respuesta sobre si tenía redes sociales, dejando a los cibernautas con la duda.

Posteriormente, mediante una publicación, la reportera lanzó una pregunta: “¿Quieren saber en qué terminó el vídeo de la playa?”, o lo que sus nuevos fans le respondieron que sí.

NO HUBO FINAL FELIZ

“Ahora sí les traigo el chismesito de lo que ocurrió en la playa. Este viernes me habían encargado hacer dos enlaces, más unas entrevistas. Ese era el primer enlace que iba a hacer del día; el chico se acerca, me hace las preguntas, se las contesto. Cuando me pide las redes sociales, le comento que sí, pero que primero tengo que terminar mi trabajo, que eran los enlaces con las entrevistas. Eso me llevó como unos 15 minutos. Cuando terminé, la verdad nos perdimos en la playa; había mucha gente. Yo ya no lo vi y ya no se acercó, así que no le pude dar mis redes sociales. Así fue como acabó la historia. No tengo sus redes sociales, él no tiene mis redes sociales, y pues, así sucedió”.