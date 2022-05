¿Aún dudas si le gustas a tu crush? Profesor inventa fórmula matemática para saber la respuesta y se vuelve viral

Profesor prueba matemáticamente si le gustas a tu “crush” y se vuelve viral

El amor correspondido es una de las principales preocupaciones de muchos jóvenes que quieren encontrar el amor. La gente ha probado métodos distintos para saber los sentimientos del su persona especial, como lo son deshojar margaritas y hasta preguntarle al tarot. Sin embargo, un profesor guatemalteco con el usuario de Tiktok “aprende_con_chacho”, lo llevó a otro nivel, haciendo una formula matemática con la finalidad descifrar “Sí le gustas o no a tu crush”.

Te recomendamos: A punta de pistola, policía evita robo de camioneta en la GAM

Este video, de menos de un minuto, se volvió viral por la facilidad con la que este maestro, logró explicar un modelo matemático que puede comprobar tu situación amorosa y desencantarte o hacerte feliz por el resultado.

La formula a modo de “regla de tres” tenía la siguiente correspondencia “Si te busca es igual a Sí le gustas, entonces, “Sino te busca es igual a X”. Por lo que la incógnita recayó en saber las intenciones de una persona que no presenta tanto interés en ti. Debido a esto procedió a buscar la variable “X”, mediante la división de “Si NO te busca multiplicado por el “Le gustas” y todo dividido entre “Sí te busca”.

Puedes checar: Frappés y malteadas para el calor

Lo que dio como resultado esta resolución: “Si alguien no te busca, significa que el resultado de “X” es igual a No le gustas”. Aunque, decepcionante tras el resultado el educador aseguró que el resultado solo era gracias al buen empleo de esta ciencias: “Y recuerda, que no lo digo yo, lo dice las matemáticas”.

Debido a este resultado, cientos de internautas mostraron sus agradecimientos para tomar la decisión de abandonar la esperanza de una relación amorosa, otros más se mostraron tristes, pero aceptaron la veracidad con la que se produjo esta verdad.

“Aprende con Cacho”, es una cuenta dirigida por un ingeniero industrial guatemalteco, que tiene más de 16 mil seguidores, los cuales buscan su contenido para aprender más sobre procedimientos matemáticos y ciencias duras en general.