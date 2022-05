Papá del año: señor acompaña a su hija al Tecate Emblema y se vuelve viral

Papá acompaña a su hija al festival Tecate Emblema y se aprende las canciones para cantar con ella

Los padres siempre demuestran el profundo afecto que tienen hacia sus hijos y por eso buscan compartir momentos felices con ellos, aunque eso signifique tener que ir a lugares que jamás pensaron, como ejemplo esta la historia de Kar Costilla, que al quedarse sin amigos para ir al Tecate Emblema su papá decidió acompañarla, sin imaginar que este acto de amor se volvería viral en Tiktok

En el video, la chica explicó que nadie quiso ir al Tecate Emblema con ella, por lo que su papá se aprendió varias canciones y la acompañó al festival para que no fuera sola. En los clips se muestran varios instantes de esa tarde donde se mostró a Kar y a su papá mientras cantaban, bailaban y corrían felices por el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, lugar donde se llevó acabo el evento.

Así mismo, la chica resaltó el entusiasmo que el señor mantuvo a lo largo de todo el espectáculo, pues se mostraba sonriente y dispuesto a cargar a su hija para que tuviera mejor visibilidad en una presentación y hasta subirse a los juegos mecánicos.

En comentarios, los usuarios no paraban de asegurar el cariño que el hombre le tenía a Kar, pues no es muy recurrente ver a los padres acompañando a sus hijos en este tipo de eventos. De igual manera, le pidieron a la joven valorar mucho estas acciones y agradecerlas, ya que no todos tenían la misma suerte de contar con un familiar con el suyo.

