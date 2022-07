¿Escalera decorativa?: Albañiles muestran la escalera sin salida que construyeron

Muchas veces en redes sociales los usuarios publican fotografías de construcciones que no tienen mucho sentido, ni resultan practicas para los habitantes; en este caso, unos albañiles en Perú publicaron un video de la escalera que construyeron por fuera de una casa.

Te podría interesar: Se cometen 17 crímenes atroces cada día en México, pese a la Guardia Nacional

Lo sorprendente de esta escalera no fue que se encontraba por fuera de la casa, si no, que no tenia salida, es decir que es prácticamente inservible para las personas que habitan la casa, además de que no cuenta con un soporte bien estructurado.

En un video adicional, uno de ellos mostró el proceso de la construcción, ya que agregaron una escalera extra que conecta con una de las puerta del segundo piso de la casa, pero que igualmente ha sido criticada por los usuarios.

No te puedes perder: Viaja, diviértete, conoce y ahorra en el TAX FREE WEEKEND en Laredo Texas

“¿Por donde va a bajar la gente, que has hecho?” añadió uno los trabajadores de la obra, lo cual sorprendió a los usuarios, ya que no saben cómo es que no se dieron cuenta durante el proceso de la construcción, añadiendo que las autoridades correspondientes podrían tirar la obra.

Lo más popular en Publimetro TV: Por intentar salvar su pueblo, hombre escapa de morir quemado durante incendios en España