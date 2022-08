“Porque yo te quise”, el amor incondicional y revolucionario al que regresa Santiago Cruz

“Ibaguereño, Tolimense y Colombiano”, así es como se define el cantautor Santiago Cruz cada vez que tiene un público ante él, siendo su primera carta de presentación ante la audiencia que se ha dedicado a escucharlo durante -al menos- los últimos 10 años.

Con más de un metro noventa de altura, Santiago Cruz nos recibe en las oficinas de PMR en la colonia Noche Buena en la Ciudad de México con la primicia de un nuevo sencillo que hace parte de un disco, en el cuál se encuentra trabajando desde hace un par de meses -si es que a la producción del mismo nos refiere-.

Hace un par de semanas, Cruz lanzó su más reciente sencillo titulado “Porque yo te quise” un homenaje a aquellos amores incondicionales que quedaron en el pasado y deciden regresar.

“Habla de incondicionalidad, habla de una de una mutación del amor; del amor romántico que ha mutado a un amor, creo yo, un poco más elevad. De de querer realmente a la persona ¿no? Que el cariño no dependa de una cercanía romántica, sino que que se va hacia otro lugar y sin duda alguna habla de incondicionalidad.” — mencionó

La historia que tiene Santiago Cruz con México se remonta unos cuantos años atrás, ya que su historia musical lo ha llevado a atravesar distintas ciudades de este país, no solo con conciertos, si no de la mano de artistas como Reyli Barba. Incluso, le ha dado la oportunidad de colaborar con distintos artistas mexicanos, entre ellos María León.

Además, el cantautor colombiano ha logrado presentarse en distintas ediciones del Trovafest -festival dedicado a la música del cantautor que se celebra en la ciudad de Querétaro- donde su presencia a través de los años lo ha plantado como un pilar fundamental en Colombia y Latinoamérica representando al género, el cual se ha encargado de revolucionar con el pasar de los años.

Santiago Cruz (Ale Mejía)

A su regreso a la industria independiente de la música, Santiago Cruz decidió retomar un concepto que parece olvidado por la industria musical: tocar con sus músicos. Aunque parezca ilógico, la sensación de armonía generada a través de un conjunto de instrumentos, el cual se ha encargado de definir a través de su trayectoria musical, ha hecho que el cantautor colombiano decida traerlo de vuelta a su nuevo álbum a modo de homenaje.

“El universo independiente tienen pros y contras, hay cosas positivas de cada uno de los universos y hay cosas que pueden no ser tan positivas en cada uno de los universos, ¿no? Yo valoro mucho de la independencia, la libertad de acción porque siempre he tenido libertad creativa, pero la libertad de acción es fantástica, evidentemente, hay un aparato detrás de una disquera que mueve muchísimas cosas, siempre y cuando tú seas prioridad para esa disquera. A mí lastimosamente me tocó probar la independencia en pandemia, cosa muy difícil porque el combustible que nos da, en todo sentido el tocar en vivo, lo tuvimos cancelado durante 18 meses casi dos años entonces, probar la independencia en ese escenario fue muy difícil acomodar. Yo creo que apenas ahora estamos volviendo a que la rueda gire con la inercia, de que tenga un impulso, pero volver a dar ese impulso a la rueda, ha sido un ejercicio muy retante.”

De la mano de Juan Pablo Vega -un compositor, cantautor y productor colombiano- en los estudios El Desierto, Santiago planea retomar un conjunto de ideas que tendrán el mismo propósito: retomar el sonido con el que sus discos “Cruce de Caminos”, “A quien correspondan” y “Equilibrio” fueron un éxito en todos los sentidos.

“Ahora viene este nuevo disco que es un solo productor y me alegra haber acotado un poco el punto de vista. Es un disco que que regresa al sonido de banda como aquellos discos “Cruce de caminos”, “A quien corresponda” o “Equilibrio”, Juan Pablo es fan de esos discos, entonces quiso regresar un poco a ese sonido; no regresar a ese sonido, sino rendirle un homenaje a ese sonido para que ubicarlo también en este 2022, ¿no? Porque ya son 12, 10 y 8 años de aquellos discos. Es un disco que temáticamente va enfocado en el recuerdo, ¿sabes? En en la gestión de los recuerdos más que en recuerdo en sí, en qué hacemos con esos recuerdos, ¿no?Cómo lo gestionamos, para que en lugar de ser un lastre, una carga se conviertan en en tierra fértil para para que puedan florecer a partir de sus recuerdos.”

Por si no fuera poco, el próximo 18 de agosto en el Teatro Metropolitan se estará presentando con “Yo te tour”, una gira postpandemica que ha traído de vuelta la vida a los escenarios.

“Ilusionante todo, ¿no Volver a tocar en el Metropolitan, es un lugar tan especial, creo que es la tercera, si no estoy mal, la tercera vez que toco ahí. Es un teatro muy especial, es un lugar emblemático de la música latinoamericana, me atrevo a decir. Ciudad de México tiene eso, ¿no? Que varios de los lugares donde se toca quien sea médico son emblemáticos para Latinoamérica entera; sin duda alguna, el Metropolitan tiene eso. Tenemos mucha ilusión venimos con la banda y venimos con un show muy cuidado, muy cuidado. Incluso los momentos de improvisación están medidos milimétricamente para para hacer un show, que tenga la dinámica que queremos presentar a la gente, que tenga un balance lindo entre lo que sentimos y lo que la gente quiero oír y lo que nosotros queremos mostrar. Es un pulso permanente en los conciertos, sobre todo cuando pase el tiempo y se va armando un un cuerpo de un catálogo de canciones robusto.”

Santiago Cruz nunca ha ocultado su inercia por saberse un ser social ante circunstancias donde la vida política y artística están unidas como herramienta para ayudarse entre sí. La responsabilidad social que impera con el artista colombiano, ha sido el pretexto perfecto para que -al menos desde su historia de vida como colombiano que vive en Colombia- su talento musical sirva como arma para dar voz a los que no la tienen.

“Sin duda alguna, yo creo que además nuestros países, nuestra realidades merecen que el ciudadano, más allá del artista, levante, su voz. Además, tenemos a disposición nuestra una cámara un micrófono, o las plataformas que nos dan las redes sociales para poner el reflector en cosas. No digo que la música no sea verdaderamente importante, pero hay realidades sociales que merecen nuestra atención y y creo que muchas veces con el solo hecho de poner reflector en esas situaciones se hace una gran labor, entonces, sí creo que particularmente en nuestros países hay una responsabilidad muy grande de quienes tenemos esas plataformas y esos reflectores.”

