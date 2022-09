México no es un país de mano de obra barata, así se posiciona en la industria 4.0

México se posiciona en la industria 4.0

En los últimos años México ha intentado posicionarse como un país innovador respecto a las tecnologías emergentes, particularmente algunos estados comienzan a desarrollarse industrialmente y ser reconocidos a nivel global por las propuestas que tienen como resultado de las demandas del mercado mundial, de esta forma es como la industria 4.0 es cada vez más evidente en el país. A pesar de que el panorama es bastante alentador para el país, de acuerdo con cifras extraoficiales de una empresa alemana, a México podría tomarle de 8 a 10 años estar al nivel de países que ya comienzan a estar incluso en la industria 5.0.

La industria 4.0 hace referencia a la revolución industrial, la cual se caracteriza por la automatización y digitalización de procesos que conforman el resultado de un producto, esto trae consigo diversos beneficios no solo en las ganancias que puede significar para una empresa de talla mundial si no también a una pequeña y mediana, de igual forma esto no significa el remplazo de trabajadores, ya que representa la facilitación de tareas.

Actualmente en el estado de Querétaro y Guanajuato la industria ha tenido un fuerte crecimiento, a partir de la instalación de empresas alemanas, japonesas que han colaborado con el talento de mexicanos, la principal propuesta que tienen es la automatización de procesos para la identificación de fallas en maquinarias y así evitar la perdida tanto monetaria como de tiempo; principalmente la industria automotriz es la que ha incursionado y colaborado directamente con empresas que han creado dispositivos inteligentes, sin embargo, otras industrias también se han sumado como, la farmacéutica, la agrónoma, petrolera, aeronáutica, entre otras.

Particularmente una empresa mexicana creó “Halcon II”, la cual es la primer aeronave fabricada y diseñada 100% por manos mexicanas, actualmente esta en la fase de construcción y armado, en conjunto con la autoridad aeronáutica se trabaja para la certificación de la misma.

Del 5 al 7 de octubre, en el Poliforum León-Guanajuato se llevará a cabo la edición 2022 del la “Industrial Transformation MEXICO” en la cual se presentarán expositores que nuevas tecnologías y soluciones industriales, para el crecimiento de la industria en México en los diferentes sectores que existen.

