Maria Infante abre las puertas a las mujeres a la industria de la música

El pretexto perfecto fue la primera Classic Nite en la House of Vans, quiénes fueron los encargados de reunir a un cuarteto de mujeres que han destacado en el mundo de la música. Luz Carrasco, bajista de Ruido Rosa y creadora de Devil in the woods; Carla Sariñana; María Infante, Directora de Producción en ECO Entretenimiento y Caro Ramírez, encargada de Marketing Manager en Bagatelle.

María Infante concedió una entrevista a Publimetro para poder hablar sobre la industria musical y cómo ha logrado colocarse en un espacio que ha sido reducido para las mujeres, el cual, se ha abierto puertas con el paso del tiempo y la lucha de las mismas para conseguir esto.

Platicanos un poco sobre tu vida profesional y cómo te haz formado en la industria musical

-Mi paso de mi época académica a mi época en el mundo la música, pues fue un poco incidental, fue por contactos con amigos. Como siempre había estado en el mundo de la música, pero alrededor. O sea, tenía novios que eran músicos o amigas que estaban en estaciones de radio, entonces como que todo mi círculo siempre estaba girando alrededor de eso. Yo era la extraña y de repente salió como la oportunidad de empezar a trabajar en el entretenimiento. Sabía que me interesaba pero tampoco sabía cómo podía encajar yo muy bien en ese mundo, ¿no? O sea sabía que mi mundo giraba alrededor de eso, algo tendría que encontrar. Poco a poco fue que fui bien encontrando el tema de la producción y creo que es un tema que se alinea muy bien con mi parte un poco como “geek” y ñoña, que siempre he tenido con el mundo de del entretenimiento. Me fascina también entonces la verdad es que creo que son muy buen lugar de encuentro.

¿Qué te proporciona la apertura que se ha dado a las mujeres para que puedas desarrollarte en la industria de la música como mujer?

-Definitivamente es un camino un poco más atropellado en muchas disciplinas no solamente en la música. Creo que es evidente que ser mujer en un mundo como en el que vivimos actualmente, muchas veces te representa un esfuerzo extra que no debería de representante para poder llegar a hacer lo que un hombre puede hacer de una manera.

Y lo que a mí me parece que debemos de poder revisar con otros ojos es que las cualidades que nos han otorgado a las mujeres durante mucho tiempo, nos han hecho ser mucho más eficientes que muchos hombres en muchas disciplinas, pero que no nos han dado a la vez la oportunidad de estar en esas disciplinas, entonces una vez que se abren las puertas para que las mujeres puedan entrar, la verdad, es que sí somos pues bastante mejores.

De repente se abren las puertas a las mujeres en disciplinas en donde históricamente no habían tenido oportunidad, es muy fácil que de repente se adueñen. Somos muy capaces, tal vez también un poquito de tema que se siente y cuál es el trabajo que hay detrás de bambalinas de festivales de conciertos. La industria adelantamientos como muy glamurosa porque abajo hay muchísimo trabajo como lo hay en un banco.

¿Qué le dirías a todas aquellas interesadas que están ansiosas por salir del campo de estudio para entrar a la industria musical?

-No dejen de estudiar, nunca. Es bien importante tener una estructura de pensamiento, es bien importante aprender, tener conocimiento y luego ves para que lo usas. Entonces, yo creo que es sobre todo que la gente que este saliendo de de la prepa estudie lo que más les haya gustado, ya luego vas viendo; la vida también te va llevando y las oportunidades te las vas buscando tú. La verdad, es que creo que la industria del entretenimiento es lo suficientemente chica como para poder conseguir un correo o un teléfono de casi cualquier persona, yo creo que si te pones a buscar bien en Linkedin y así das hasta con el mail de algún director. La verdad, la mayoría de la gente que trabaja para mí es gente, que pues un día me escribió y fue como: “hola, oye, me interesa esto, creo que soy bueno, honesto, podremos ver si podemos trabajar juntos”. Así he conocido un montón de gente que ha pasado por mi vida y que ahora son personas muy importantes. Estudien, diviértanse también, no todos estudiar, no todo es trabajar y cuando llegue la hora buscan las puertas.

