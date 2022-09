Joven capta el momento en que su acosador se masturba mientras la espía

A través de un video publicado en sus redes sociales, una joven denunció el momento en que un hombre se masturbaba desde su ventana mientras la espiaba.

El video que logró viralizarse en el país sudamericano muestra el momento en que el acosador espiaba desde su hogar a la joven, quien se encontraba tomando una foto a una planta, según explica en un segundo video.

La joven, quien logró capturar con su celular las pruebas, contó que esta situación no es la primera vez que ocurría, incluso, ella había mencionado que levantaría la denuncia respectiva para que él dejara de acosarla sexualmente; a pesar de esto, el hombre siguió espiándola.

En el video que funcionó como denuncia, la joven que responde al nombre de Sofía, agregó que no solamente estaba preocupada por su vida, sino, por la de las dos niñas que viven con el acosador. En los comentarios de su publicación, muchos de su seguidores apoyaron su valentía al postear la situación que estaba viviendo aunque otros enfatizaron en la demanda que debía de hacer para que las autoridades ecuatorianas conocieran su caso.

En un segundo video, la joven fue entrevistada por un canal televisivo de Ecuador, donde comentó a detalle todo lo ocurrido. Al parecer, el hombre habría tenido relación de amistad con algunos de los familiares de Sofía; además, habría repetido el modus operandi al acosar también su mamá.

Para agregar a lo anterior, en la entrevista que ofreció Sofía comenta que todo inicia a principios de este año. En el primer momento en que ella encuentra a su vecino espiándola, lo enfrentó, a lo que él decidió desaparecer por alrededor de mes y medio.

A pesar de eso, el acosador regresó a su hogar para seguir espiándola desde su terraza. Ella comenta en su video que había sido muy difícil conseguir las pruebas para demostrar que su vecino la acosaba sexualmente.

“El miedo de llegar a casa me asusta, no llegué a dormir yo ese día. Yo trato de evadir para no estar tanto en casa. Vivo sola y me encantaba estar sola, me duele por miedo a él no pueda estar en casa”