Mujer agrede a aeromoza tras negarle la entrada al vuelo por negarse a usar cubrebocas

En redes sociales circuló el momento en que una mujer agrede a una aeromoza de Avianca, después de que la misma le impidiera la entrada a su vuelo por negarse a utilizar el cubrebocas.

Ante la negación para poder hacer su embarque, la mujer agredió física y verbalmente a la trabajadora de la aerolínea, quién grabó todo los hechos con su celular para tener evidencia.

“¿Por qué me va a negar el embarque a mí? ¿Qué le pasa estúpida? ¿Cómo me va a hacer perder mi plata? ¿Usted cree que tiene mucho poder?”

La trabajadora mencionó que quién le había negado la entrada a su vuelo fue el capitán, por no hacer correcto uso del cubrebocas. Ante las agresiones, elementos de seguridad del aeropuerto acudieron para mediar la situación.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre en un vuelo que iba de Medellín a Montería, en Colombia. La azafata denunció los hechos con su capitán para que él tomara la decisión de negar el embarque.

Después de que los hechos se volvieran virales en redes sociales, a la mujer que le negaron el embarque habló para Blu Radio, relatando los hechos desde su parte; en la entrevista menciona que la auxiliar de vuelo abusó de su autoridad pues le negó la entrada a su vuelo sin justificación.

“Una vez revisaron los documentos el equipaje, los pasabordo y los documentos, nos dejaron seguir y adelante están las chicas de Avianca. Una de ellas me dice: ‘Señora, usted no puede seguir si no se pone tapabocas’ yo le dije: ‘Listo, espérame descargo la maleta’. Me puse el tapabocas y seguí mi camino”,

— mencionó la mujer para el medio