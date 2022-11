A punta de balazos, frustan asalto a tiendita en el Edomex

Corren a balazos a delincuentes que pretendía robar una tienda en Edomex

La inseguridad en el país ha llevado a la gente a crear protocolos de seguridad para preservar sus pertenencias materiales, incluso, su vida. Desde colocar cámaras de seguridad en sus negocios, rejas de hierro para mayor protección, incluso, agregar a su lista de compras armas blancas o de fuego para defenderse en caso de asaltos.

#VIDEO:



Un par de ladrones son baleados por el encargado de una tienda al que querían atracar.



Ocurrió en #Chalco, #Edomex. pic.twitter.com/qaPUtcThat — Antonio Nieto (@siete_letras) November 6, 2022

Esto le ocurrió a un locatario en una tiendita en Chalco, Estado de México, en el momento de utilizar su arma para frustrar un asalto por parte de dos delincuentes.

En el video que circuló en la cuenta del reportero Antonio Nieto (@siete_letras en Twitter). En el se puede observar el momento en que los dos asaltantes llegan hasta la caja para poder empuñar su arma de fuego contra una mujer que se encontraba comprando y el dependiente de la tienda. Mientras los dos asaltantes amenazaban al despachador, el mismo logró sacar un arma de fuego para disparar en contra de los dos hombres, que enseguida, emprendieron su huída sin llevar a cabo el asalto.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre alrededor de la 1 de la mañana en un establecimiento del municipio de Chalco. Hasta el momento, no se reporta que los delincuentes hayan sido detenido y no se tiene información respecto a una posible denuncia por parte del dueño del negocio. Además, no se reportan lesiones en la cliente que se encontraba en el momento del asalto.

