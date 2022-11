Dueño de famoso restaurante agrede a un trabajador del WTC

Guardia de seguridad del WTC sufre agresión por parte del dueño de un restaurante

Este miércoles se difundió una grabación que captó a un hombre que ha sido identificado como el dueño de un famoso restaurante giratorio en la Ciudad de México, mismo que agredió e insultó en repetidas ocasiones a un guardia de seguridad del World Trade Center.

Te puede interesar: SCJN deja ‘para después’ discusión sobre etiquetado de comida chatarra

La discusión comenzó en las mismas instalaciones, ya que acudió la hija del dueño del establecimiento, pero se negó a identificarse, por lo cual el trabajador le pidió reiteradamente su registro, pero no le negó la entrada.

Circula en redes este video. Supuesto dueño del restaurante giratorio @BelliniWTC maltrata y agrede a un empleado de seguridad, luego de que este hiciera su trabajo al requerir identificación a la hija de dicho sujeto (la cuenta del restaurante ya restringió sus tuits). pic.twitter.com/EZmjRVz0dM — Mariano Riva Palacio (@JMRivaPalacio) November 9, 2022

Tras el incidente, el padre de la joven acudió y comenzó a insultar al trabajador del lugar, en repetidas ocasiones el hombre gritó: “háblale a tu jefe” todo eso acompañado de golpes y empujones.

Puesto que el guardia se negó a contactar con su jefe, el hombre enfureció y los golpes continuaron, “oiga, no me toque” , “jamás le dije que no podía pasar” reiteró el trabajador.

No te puedes perder: Walmart te invita a su nueva tienda: Gómez Palacio Laguna

De inmediato las reacciones por parte de los usuarios llegaron a redes sociales, los cuales defendieron el trabajo del guardia de seguridad y repudiaron la actitud que tuvo el dueño del establecimiento.