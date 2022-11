¿Fierro gringo que vendan? Traducen famoso audio al inglés y se viraliza

Audio del fierro viejo en inglés

“Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan”. No existe un mexicano que no haya escuchado este famoso audio en las calles de nuestro país, pero ¿Alguna vez lo habías escuchado en inglés?

Un usuario de Tiktok causó furor luego de compartir un clip donde se escucha el sonido del “Fierro viejo” en las calles de la condesa pero interpretada al ingles.

“Mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you are selling.” Se escucha en la grabación.

Este video compartido por @lospaysdeluigui, puso a debatir a los usuarios de la plataforma de lo mucho que ha cambiado la CDMX en estas últimas décadas.

Más allá de las risas que pudo generar en los mexicanos, lo compartido en redes evidencia la gentrificación en la capital, lo que generó controversia y sobresaltos en los internautas.

En los comentarios, cibernautas refieren que “la invasión” de los extranjeros a la ciudad ha afectado a diversos sectores, lo que ha provocado cambios notables en el sector económico y cultural.

“En #Tijuana ya estamos bien invadidos”, “En el edomex también ya empiezan a llegar, que esta pasandaaaa”, “No sé si me da risa o miedo”, se puede leer en el video.

