¡Aguas si compras en abonos!, con brazaletes localizadores rastrearán a deudores

Video: Hombre se viraliza por su pulsera de deudor

A través de TikTok, un hombre causó furor en las redes sociales tras compartir un vídeo en el que menciona que la empresa mexicana le había colocado un dispositivo de seguimiento por ser un deudor.

“Ya me pusieron localizador, para cuando me vengan a cobrar no les digan que no estoy”, se puede escuchar en el video.

Los usuarios de la red reaccionaron con inmediato pánico ante el suceso pensando que era verdad, sin embargo, todo fue una broma por parte del usuario.

Pues al hombre se le hizo buena idea colocar el logo de la tienda departamental en un brazalete que pareciera de algún concierto, lo cual asustó a todos los que deben en dicha tienda, ya que la mayoría de los internautas creyeron la broma y los inocentes imaginaron que serían vigilados y rastreados en todo momento hasta que terminaran de pagar lo que deben.

Y por si esto no fuera suficiente, una cuenta con el nombre de la tienda, le siguió el juego al usuario comentando “Me llamaban, ya saben si no pagan lo que pasa”, lo que hizo que las personas cayeran redonditas en la broma del joven.

Hasta el momento, el video ya suma más de 2 millones de reproducciones, entre los comentarios más populares están: “Todos bien asustados por el localizador”, “Ojalá sea broma por qué, sino ya me fregué”, “Ni les des ideas”, “Todos los mexicanos lo vamos a traer”.

