La cantante María José ayuda a adulta mayor perdida a llegar a su destino

María José ayuda a mujer perdida a llegar a su domicilio

María José contó que en las inmediaciones de su domicilio encontró a la mujer y junto a una vecina trataron de ayudarla, al ver que se encontraba desorientada y perdida pidieron ayuda de la policía del Edomex, quienes no pudieron dar el apoyo ya que la mujer mayor decía que necesitaba llegar a la CDMX y ellos no podían abandonar su zona asignada.

Ante ello la cantante decidió pedirle un Taxi que la llevara a Chapultepec, pues la mujer argumentaba que ahí se encontraba su domicilio, pero para asegurarse que llegara a su destino segura decidió seguir el taxi hasta el punto final del viaje.

Ya en el punto ambas compartieron un desayuno en lo que personal de la policía capitalina y servicios médicos arribaban al lugar para verificar el estado de salud de la mujer, quien no presentaba complicaciones ni se encontraba en peligro.

El problema vino después ya que el personal que se disponía a trasladar a la mujer a las instalaciones del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), no pudo hacerlo ya que ella se negó a ser trasladada, y una de las normas de dichos centros es que no pueden llevar a nadie a las instalaciones de manera obligada o a la fuerza, pues deben contar con la autorización del afectado.

Finalmente María José contó que la persona extraviada decidió por cuenta propia no ser escoltada por elementos de la Secretaría de Seguridad de la CDMX, que ella prefería trasladarse sola a su destino, por lo tato se dispusieron a acompañarla a abordar un trasporte público, donde pidieron ayuda de los pasajeros para que pudieran cerciorarse de que bajara segura, para enseguida despedirse de ella y desearle un buen viaje además de que llegara segura.

Los seguidores de la interprete aplaudieron su buen corazón y que intentara ayudar a la señora, aunque esto no pudo acabar como todos quisieran pues nuevamente recordaron que no podían obligar a la mujer mayor, sin embargo algunos resaltaron que no es la primera vez que sucede pues la han visto en repetidas ocaciones deambular por diversas calles de la capital.