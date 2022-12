En los últimos tiempos los hombres son más receptivos y nos escuchan más: Constanza Boquet

En voz de Constanza Boquet, guionista, “el guion es la base, la semilla de cualquier película”, por lo que, para ella “si el guion es bueno, no hay manera de que una película sea mala”. Constanza explica que esto se debe a que una misma historia puede ser abordada desde ángulos muy distintos, pero la magia está en lograr interesar al auditorio y conectar de forma estratégica con los espectadores a través de la narrativa.

“Durante mucho tiempo veíamos películas o series, incluso libros u obras de teatro en donde las mujeres estaban escritas y contadas por hombres, entonces es más difícil sentirse identificada…Cuando ves la pluma de una mujer te empiezas a relajar, no solo a reírte si no a desarrollar empatía”

View this post on Instagram

Luego de pasar por la actuación, la joven guionista destacó con dos comedias para la reconocida plataforma de streaming HBO Max, que tienen como escenario dos celebraciones de gran tradición en México: el Día de Muertos, y la Navidad. Sobre el reto de contar historias novedosas o que nadie haya contado, Constanza tiene otro plan.

View this post on Instagram

El valor femenino sobresale por un interés de Constanza Boquet en reflejar el sentir de la mujer en cada uno de sus guiones. Aplaude que hoy se haya entregado un Grammy a Ángela Alvarez la mujer de 95 años que rompió con todos los estereotipos que han castigado al género femenino durante la historia, pues las mujeres (en las plumas masculinas) se les daba la descripción de joven, guapa porque sino el autor masculino asumía que ya no podía pasarles nada después de los 40.

“Nadie puede decir que no se ha topado con retos de brecha de género y no solo en el guión, intentas escribir en un grupo y que los hombres tengan esas ideas que digas “Ay por favor así no, nosotras no queremos ver eso”, la verdad es que en los últimos tiempos los hombres están siendo muchos más receptivos y nos escuchan más, me parece que va cambiando pero es imposible decir que en estas últimas generaciones nadie se ha topado con un tema de machismo”

— Constanza Boquet