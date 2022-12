En Tijuana, cancelan vuelos por neblina

“¡Oh, blanca Navidad!” Vaya que lo supieron los pasajeros que intentaron abordar su vuelo el día viernes 23 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Abelardo L. Rodríguez, ya que fueron cancelados al menos 22 de ellos.

La tormenta invernal que está presente en la parte norte del continente americano llegó a Tijuana, lo que ocasionó la aparición de neblina en la ciudad fronteriza. Cientos de videos de los pasajeros afectados inundaron las redes sociales, dejando claro que el viajar en estas épocas navideñas puede llegar a ser un caos.

Al menos, fueron 22 los vuelos que se tuvieron que posponer o cancelar, ante la presencia del fenómeno metereológico, por lo que cientos de personas no podrán llegar a su destino para Navidad.

Incluso, hay fotos de los usuarios que tuvieron que dormir en el Aeropuerto. Entre las aerolíneas que tuvieron que cancelar se encuentran: Volaris y VivaAerobus.

Los pasajeros no solamente utilizaron sus redes sociales para narrar el martirio, sino, para levantar una denuncia ante las autoridades, pues las aerolíneas no han solucionado su situación.

Vuelos cancelados La cifra de vuelos cancelados cada vez va en aumento. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete/Edgar Negrete)

¿Qué puedo exigirle a las aerolíneas si cancelan mi vuelo?

De acuerdo con las leyes de Aviación Civil y de Protección al Consumidor, los usuarios de las aerolíneas tienen diversos mecanismos de protección y pueden exigir varias medidas de compensación en caso de retraso, cancelación, sobreventa de boletos, entro otras circunstancias.

Si es por retraso o demora, las aerolíneas deben avisar oportunamente de eso, si esto es por causa de la empresa y es superior a una hora, pero menor a cuatro, se tiene que proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

Si es mayor a dos horas, pero menor a cuatro: en caso de descuento, el mismo no debe ser menor al 7.5 por ciento del precio del boleto.

Si es mayor a cuatro horas o hay cancelación y si ambas circunstancias atribuidas a la aerolínea, las opciones son más: Reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. Finalmente, si hay sobreventa de boletos, los pasajeros tiene la opción de elegir los beneficios que aplican para el supuesto de cancelación.