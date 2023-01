¡Indignante! Roban juguetes de una camioneta en bazar en la GAM

Video: Roban juguetes de una camioneta en bazar en la GAM

Los delincuentes no discriminan a nadie, ni siquiera a los Reyes Magos, quienes fueron víctimas de un robo mientras visitaban un bazar en Gustavo A. Madero.

Los sucesos ocurrieron el pasado martes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cerca de Río Blanco, cuando los tres Reyes Magos informaron del robo de sus juguetes mientras intentaban completar la lista de juguetes faltantes.

De acuerdo con los informes, los delincuentes rompieron el vidrio del automóvil donde viajaban los Reyes Magos para robarles diversos objetos, valorados en 10 mil pesos.

La usuaria @dianalsh2 denunció el hecho a través de su cuenta de TikTok, y aclaró que había contactado a los franeleros del lugar para darle solución al problema, sin embargo, nunca llegó.

A pesar de que el auto se encontraba cerca de una cámara de seguridad del C5, las autoridades no pudieron ayudarle, ya que la cámara se encontraba en mantenimiento, lo cual entristeció a la joven.

Reyes Magos víctimas de la delincuencia (Captura de Pantalla)

A raíz de esto, la joven fue duramente criticada, pues algunos usuarios comentan que esas cosas no se deben dejar a la vista de los ladrones.

“Nunca dejes el carro en avenida en ese horario, llena de juguetes, llama la atención, deja en estacionamiento”,” Mi mamá toda la vida me ha dicho que no hay que dejar ni una chamarra a la vista, la gente nada más anda viendo que se roba”, “Lo siento mucho, pero no hay más culpable que uno mismo, busquen estacionamiento y punto”, se lee en los comentarios de la publicación.