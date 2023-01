Pasajeros atrapados narran infierno al intentar ser rescatados tras el choque en la Línea 3

En la Línea 3, pasajeros atrapados narran infierno para ser rescatados

La mañana de este sábado dos vagones en la Línea 3 del Metro de la CDMX colisionaron entre las estaciones Potrero y La Raza. Según informan las autoridades correspondiente, hay un fallecido y 41 lesionados.

Testimonio de pasajero del metro que estuvo en el choque, créditos a quien corresponda por la grabación del vídeo. pic.twitter.com/SXMEHn91Bt — rtorres (@rich0756) January 7, 2023

En redes sociales han circulando cientos de videos e imágenes de los usuarios que vivieron el momento de la colisión y tuvieron que ser evacuados; usuarios grabando con sus celulares al intentar salir del vagón hasta gente ayudando a evacuar a los afectados.

Incluso, algunos usuarios que se encontraban en alguno de los trenes afectados, dieron su testimonio a distintos periodistas que se encontrabas a las afueras de dichas estaciones de Metro, por lo que pudieron narran lo que ocurría en el subsuelo.

Metro CDMX. Especial.

Uno de los videos que circula muestra a un supuesto sobreviviente del choque que habla antes las cámaras sobre lo que vivió durante el impacto de los trenes. “Hay gente atorada. Tardó mucho la ayuda, nos están pidiendo que no grabemos, que no digamos nada. No querían ayudar a sacarnos. Había gente que necesitaba salir y nadie nos ayudaba” mencionó el usuario afectado por el choque.

Además, se han compartido en internet cómo elementos de seguridad y de rescate ayudan a los usuarios accidentados a poder abandonar las instalaciones del Metro; algunos han tenido que requerir atención especializada, incluso, hay nueve personas que requirieron ser trasladadas a un hospital.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el accidente de la Línea 3?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó en redes sociales que se registró el choque de convoyes en la Línea 3 del Metro, asegurando que los secretarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Gestión Integral de Riesgos y el director de este transporte arribaron la zona.

Se registró un choque entre trenes en la Línea 3 del Metro, servicios de emergencia en el sitio. Los secretarios de Gobierno, de Seguridad Ciudadadana, de Gestión Integral de Riesgos, y el Dir. del Metro arribando al lugar. Estoy informando y en camino. En breve más información. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 7, 2023

El secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, ya se encuentra en el lugar del incidente en donde asegura que hasta el momento se reportan 41 lesionados, a quienes ya trasladaron a hospitales; hay 4 personas vivas prensadas que están siendo rescatadas y al parecer una persona fallecida.