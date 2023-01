Niño llora desconsoladamente por no querer hacer su tarea; su reacción se hace viral

Video: Niño llora desconsoladamente por no querer hacer su tarea

En México, las madres suelen sentarse con sus hijos para que hagan sus deberes escolares, no obstante, a los niños más pequeños les resulta más difícil hacer dichas labores por lo cual prefieren pasar el rato jugando con sus juguetes o videojuegos.

Te puede interesar: Jabón mexicano continúa conquistando a los extranjeros

Un ejemplo de esto es un niño de cuatro años de edad, quien se hizo viral en internet por llorar inconsolablemente mientras intentaba hacer su difícil tarea.

“Me duele hacerlas”, se le escucha decir al infante entre lagrimas.

Fue por medio de Tiktok, cuando el usuario @ladelosconciertos compartió en su perfil la graciosa grabación en la que se observa la divertida reacción de un niño haciendo sus deberes escolares mientras llora.

No te puedes perder: Mundo Imáyina, el lugar donde niños con enfermedades terminales cumplen sus sueños

El pequeño Matti trató de explicarle a su mamá que estaba cansado de hacer esas tareas todos los días y, llorando, le dijo: “Ya no quiero hacer mi tarea que me tiene muy harto, todas las tareas, las cosas que me dijiste que hiciera, me tiene harto también mi nombre, me caigo mal por que todas las cosas me tiene bien harto.

A pesar de todo ello, el niño indicó que lo único que le agrada hacer son las actividades que involucren pegar cosas.

Después de su publicación, la grabación ya tiene más de 2 millones de reproducciones y más de 18 mil comentarios en la plataforma china, entre los más sobresalientes se encuentran: “Soy Mati en este mundo llamado vida” , “La tarea los trauma, deben de quitarla” o “Se ve que es muy inteligente, hay que encontrar solo hay que encontrar una mejor forma para que el se aplique a hacer su tarea, hermoso niño”.