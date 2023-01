Turista sube a pirámide de Chichén Itzá y lo golpean

Turista se sube a la pirámide de Chichén Itzá y lo terminan golpeando

Parece ser que no queda claro que hay espacios que no se debe pisar y los visitantes de Yucatán de nuevo quedaron molestos por la actitud de una persona que no respetó las reglas.

Circula un video de pocos segundos en el que se aprecia a un hombre ser bajado de la escalinata de la pirámide por dos hombres.

Al momento en que el hombre tocó piso, varios turistas observaron el acontecimiento y uno de ellos se aproximó al individuo y le soltó un golpe en la cabeza con un palo.

Cuando una mujer estuvo a punto de ser linchada por subirse a una pirámide

En noviembre pasado, una turista extranjera estuvo a punto de ser linchada por otros turistas y visitantes de esta zona arqueológica, por subirse al castillo principal sin permiso de las autoridades.

En un video que se difundió en redes sociales se observa como a una mujer, de sombrero, que vestía una blusa azul con un pantalón rojo, es jalada del cabello, mientras le echaban agua y la “corrían” del sitio en medio de insultos y lanzándole otros objetos.

Desde hace años, tanto el INAH como el Patronato Cultural que administra el parador turístico del lugar prohibieron que la gente suba a lo alto de la pirámide, donde año con año se observa el equinoccio de primavera, esto con el fin de proteger y cuidar el legendario edificio.