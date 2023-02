Niña roba junto a su madre en una estética de Chalco

Video: Captan a una niña robar un bolso en una estética en Chalco

De acuerdo con los registros, los hechos ocurrieron el pasado sábado 28 de enero en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México.

Las cámaras de vigilancia del establecimiento registraron el momento exacto en el cual una niña de aproximadamente 8 años de edad hurtó un bolso que se encontraba sobre un sillón, mientras su madre distraía al estilista.

La mamá y la niña RATA 🐀



Tengan mucho cuidado andan robando negocios en Chalco y Valle de Chalco#alertavalledechalco #ValleDeChalco #ValledeXico #Chalco pic.twitter.com/2rRoNIEP54 — Alerta Valle de Chalco (@AlertaVallee) February 1, 2023

En la grabación, que se hizo pública a través de redes sociales, se observa a una niña sentada en un sillón mientras la mujer conversa con el estilista, quien no se da cuenta de lo que está sucediendo debido a que la mujer se mantiene delante de la niña.

En el mencionado clip se puede oír al hombre explicarle a la mujer su forma de trabajo y el procedimiento sobre sus servicios, por lo cual la niña abre su mochila e intenta tomar el bolso sin que el hombre se percate.

La mujer, finalmente, distrae al estilista concertando una cita, de manera que la menor aprovechó ese momento para tomar la bolsa y ocultarlo dentro de su mochila.

‼️OTRO NIÑO LADRÓN‼️ también en #Chalco #Edomex, una señora distrajo a un estilista mientras su hija de aproximadamente 8 años de edad robaba el bolso que estaba en el sillón. Ocurrió en la zona centro del municipio. pic.twitter.com/Sk0XrOzPHq — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) February 2, 2023

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Tampoco se sabe si el propietario del lugar ya presentó una denuncia formal ante las autoridades mexiquenses. No obstante, los usuarios de internet solicitan que se difunda el video para que se haga justicia ante este lamentable suceso, ya que opinan que no es justo que una menor de edad aprenda estas malas acciones a tan temprana edad.