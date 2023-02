Con violencia y corrupción japoneses recrean Acapulco en un Anime; así lo ven

Aunque no es la primera vez que México o personajes mexicanos son adaptados en obras japonesas, en The Human Crazy University podría ser la primera vez que un anime explica a detalle la situación que vive y vivió el puerto de Acapulco por culpa de la violencia creada por el crimen organizado y la problemática de la corrupción, que no solo afecta a residentes si no a los visitantes que eligen estas playas para pasar un buen rato en sus días libres.

En su temporada de otoño 2022, el anime llevó a su protagonista “Satake” hasta las playas de Guerrero en su búsqueda de poder conocer y viajar a la ciudad de México, en dicho episodio el protagonista queda asombrado con el puerto pero pronto esa sorpresa termina en decepción al cruzarse con dos policías corruptos que terminan por golpearlo y quitarle su dinero.

Esto seguramente al espectador que no sea de México le sorprenda, por ello en dicho capitulo se cuenta un poco el contexto de la situación que se vive en Acapulco. El narrador de la historia cuenta cómo a partir del año 2011 la violencia en el estado incrementó en su mayoría por culpa del crimen organizado y su infiltración en los cuerpos policiales, lo que dejó altas cifras de homicidios y violencia.

#Virales 🤷‍♀️🤷‍♂️ | El anime japonés Human Bug Daigaku incluyó a #Acapulco en uno de sus capítulos, mostrándolo como una ciudad violenta y controlada por la mafia. ➡ https://t.co/k2KBn4KQvl pic.twitter.com/4CPaKaX3c8 — ANews Acapulco (@ANewsMX) November 18, 2022

Aunque también dicho narrador cuenta datos que tal vez no todos lo mexicanos conocen y esto son los lazos ancestrales que existen entre México y Japón, que datan desde 1613 cuando un emisario del gobierno nipón llego a las costas de Guerrero cuando se dirigía a Europa, lo que hermanó a las ciudades de Sendai y Acapulco.