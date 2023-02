Alejandro Villalvazo es criticado por su opinión respecto a la “licencia menstrual”

Tras debate por la “licencia Menstrual”, Alejandro Villalvazo es criticado

Tras la propuesta de iniciativa de reforma en materia laboral sobre una una “licencia menstrual” para personas menstruantes, el conductor de noticiero Hechos Meridiano, Alejandro Villalvazo, entró en polémica tras las declaraciones que dio en un debate junto con sus compañeras Christian Lara y Mónica Castañeda.

Fueron las redes sociales quienes se encargaron de viralizar el clip donde el conductor hace una “invitación” a repensar los hechos sobre la posible “licencia menstrual”, -que otorgaría hasta 3 días de descanso a personas menstruantes en caso de tener síntomas severos-, incluso, cuestionó los argumentos de sus compañeras en plena transmisión en vivo.

El conductor Alejandro Villalvazo explicándole a dos mujeres sobre los cólicos menstruales🤡 pic.twitter.com/SQOXlcBG36 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 16, 2023

“Me sorprende la actitud de usted, mujeres compañeras de trabajo, me sorprende muchísimo […] es que nada quieren.” — menciona Villalvalzo en la transmisión en vivo

Dentro de sus argumentos para justificar la licencia, el conductor del noticiero menciona que sólo se debería otorgar dicho descanso a las mujeres que se les pueda comprobar una enfermedad ginecológica que le causen malestares. Por su parte, Lara y Castañeda intentan hacerlo entrar en razón respecto a las condiciones en las que las mujeres y las personas menstruantes, tienen su periodo mes con mes, mencionando que no es tan fácil obtener un diagnóstico de esa magnitud.

Además, Christian Lara responde a Alejandro Villalvazo ante su cuestionamiento, haciendo saber que el estudio es impreciso, ya que no puede determinar si los dolores menstruales son fuertes o no. Incluso, le señaló que muchas de las personas no puede acceder a un ginecologo y el sistema de salud público es carente ante la oferta. Agregó “no existe y ni siquiera hay medicamentos”.

Es increíble que en un programa de noticias nacional, sea el conductor Villalvazo, quien nos explique el problema que miles de mujeres padecen derivado del período menstrual.



Hasta la cara de incomodidad de su compañera es evidente. pic.twitter.com/ngDkRmi41m — Laura Imelda Pérez Segura (@LauraImelPerezS) February 16, 2023

Ante lo anterior, Alejandro Villalvazo aseguró que la adecuación a la ley permitiria que estos estudios se llevaran a cabo y poder justificar la ausencia laboral por síntomas premenstruales.

Las redes lo tunden

El clip del momento de en que Villalvazos da su testimonio fue fuertemente criticado en redes sociales, mencionando la nula capacidad de entender el problema ya que él no es una persona menstruante.

Entre los comentarios se pueden leer: “Qué lástima y decepción de tus comentarios, nos queda claro que no tienes ni la más mínima idea de lo que significa los dolores causados por la menstruación”; “Vaya pelmazo resultó el Villalvazo. Creo que con o sin dolor, deben de darles ciertos días, no solo se trata del dolo, he visto a veces como están incomodas y demás. Es una pend***da eso de ir a hacer ‘estudios al IMSS’ para valorar el dolor”