Adrián Marcelo lanza comentarios gordofóbicos en podcast de Karla Panini

Adrián Marcelo es acusado de gordofóbia tras comentarios en podcast de Karla Panini

Tras su participación en el programa de Karla Panini , ‘Mal Influencer’, el comediante, Adrián Marcelo está en el ojo del huracán por sus comentarios gordofóbicos.

El conductor utilizó el programa que conduce Karla Panini y Jair Villareal -en su papel de Ernestina del Mar- para lanzar su opinión, la cual, violenta el cuerpo de las personas con sobrepeso.

“Si me siento con la libertad de mandar a la ve**a a una gorda si se me acerca.[…] Si en algo vamos a estar de acuerdo es que en las gordas están mal, por salud. Porque ahora salen en revistas, que talla extra. No,no,no, no hiciste nada para merecer una portada. ¿Qué mérito hiciste para merecer una revista? ¿Comer? ¡No a las gordas!” menciona el conductor

Ante los hechos, Karla Panini intenta mediar la situación, mencionando el respecto que le das a tu cuerpo para que esté delgado. El youtuber responde mencionando datos sobre las muertes en México por enfermedades cardiovasculares. Incluso, en algún momento del clip el comediante, Jair Villareal aprueba todo lo mencionado por el conductor.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron ante los hechos, señalando los comentarios del podcast como gordofóbicos y que violentan la salud e integridad de las personas que sufren de sobrepeso. Incluso, mencionan que no solo es la opinión de Adrián Marcelo, si no, de todos los que conforman la mesa.

Adrián Marcelo responde ante las críticas...

El conductor decidió utilizar sus redes sociales para responder respecto a lo mencionado en el podcast de Karla Panini. Ante esto, abogó que “se encontraba bromeando”, pero no todo salió como se esperaba, ya que “sugerió” que las peronas con sobrepeso deberían de salir a protestar para marchar unos 10 kilómetros.

“A raíz de la polémica en la que, una vez más, me veo envuelto de queso, quiero aclarar que estasba bromeando. Siempre he abogado por la libertad y derechos de personas con sobrepeso. Incluso, creo que deíabner díe organizarse y salir a marchar…diario…como 10kms.” dijo