Migrante vuelve a México a visitar a sus abuelos y se entera que fallecieron

VIRAL: Migrante regresa a México a ver a sus abuelos pero ya fallecieron

El usuario angel_alcant compartió en su cuenta de TikTok, la triste historia de su regreso a México luego de muchos años con la intensión de volver a ver a sus abuelos, pero lamentablemente fue demasiado tarde y ya no pudo hacerlo ya que ambos habían fallecido y su casa ya estaba abandonada.

El hombre llegó con su familia muy ilusionado al rancho de sus abuelos luego de 26 años y comenzó a buscarlos gritando su nombre pero nunca recibió respuesta, solo se encontró con una casa solitaria con toda la vegetación crecida.

Tristemente el hombre se enteró de la lamentable noticia de que sus parientes ya no estaban convida y no tuvo más opción que visitarlos en su tumba donde pudo darles su último abrazo aunque no era como él lo imaginaba.

El video se volvió viral rápidamente y conmovió a los usuarios que empatizaron con el hombre e incluso se sintieron identificados con su caso pues muchos aseguraron que pasaron una situación similar y no pudieron despedirse adecuadamente de sus parientes.