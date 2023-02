¿A qué sabe el pozole instantáneo? Un foodie te responde

Foodie prueba el nuevo pozole instantáneo

¡Oh, comida mexicana! Patrimonio intangible de la humanidad, que ha sido catada por los mejores paladares del mundo; comida de dioses que otorga sus poderes a todos aquellos que a prueba; comida mexicana, esas cosas que te hacen agradecerle a la vida de tenerte en este planeta.

Tacos, enchiladas, quesadillas, tortas, entre muchos otros, son las comidas que los mexicanos degustamos a diario. Entre su precio, disposición y sabor, la comida mexicana se convierte en una opción viable para comer en cualquier lugar y a cualquier hora.

Pero, ¿qué tanto facilitamos a las empresas alimenticias para que estas comidas típicas de nuestro país estén a nuestra disposición 24/7?

Este es el caso de la marca “Pozolazo”, que en los últimos días ha cobrado popularidad por su pozole instántaneo que se ofrece en tiendas de conveniencia.

En Instagram, Foodiestops.gdl fue el encargado de poner en tendencia esta marca de pozole, ya que puso a prueba el sabor de uno de los platillos mexicanos favoritos en su versión instantánea.

Te podría interesar: Gemelo encuentra a su hermano perdido gracias a una foto en Facebook

La cuenta que se dedica a probar comida mostró el precio y la preparación de la sopa instantánea. El costo es de $38, el modo de preparación es sencilla: agua caliente y 10 minutos de reposo.

El creador de contenido mencionó al probar el alimento, el sabor “artificial” del pozole es persistente, aunque los granos de maíz se sienten reales.

“Para sopas instantáneas, nos seguimos quedando con la Maruchan” — mencionó.