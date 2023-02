“Cosas de los vivientes” el disco ‘más vivo’ de El Kanka

El Kanka en Publimetro

Nueve meses de parón absoluto y más de un año sin dar conciertos, el cantautor malagueño, El Kanka, lanza su quinta producción de estudio titulada “Cosas de los vivientes”, una añoranza a la vida misma.

Tras un par de semanas de haber lanzado este disco, el andaluz ‘cruzó el charco’ para promocionar en México y Colombia, en una gira de medios. ¿La sorpresa? Una invitación por parte del Foro el Tejedor para que sus fanáticos más afortunados disfrutaran de un concierto íntimo junto con el cantautor.

Juan Gómez Canca regresa a la escena con un disco real, conmovedor y caótico. Con un gramo de sinceridad -o tal vez rodeado de ella- “Cosas de los vivientes” envuelve lo mejor de un ser humano que tránsito por distintas facetas, el amor presente en todas ellas.

14 canciones componen esta nueva producción de estudio del malagueño, quien se ha mostrado animado ante su vuelta el mundo artístico y lo que conlleva el mismo. Tuvimos la oportunidad de platicar con el cantautor malagueño sobre su visita a tierras mexicanas, su nuevo disco y todo lo que conllevó tomarse un descanso de la escena artística.

¿Quién crees que te se haya extrañado más? ¿Tú a tu público o tu público a ti?

¡Joder! No lo sé, habría que preguntarle a ellos. Yo los he extrañado bastante. Fíjate que yo estaba un poco quemado, ¿sabes? Un poco abrumado, tantos años de conciertos, de gira sin parar. Yo no había parado en 10 años. Me tomé un paroncito, me he tomado un tiempo que me ha venido muy bien.

Pero inmediatamente a los dos meses ya estaba diciendo: “¡joder, con lo que me gusta a mi cantar y subirme a un escenario!” Me ha sorprendido lo pronto que he echado de menos esta profesión

Entrando en temas de tu nuevo disco, ¿ha cambiado algo respecto al Kanka que decidió tomar un descanso y tenía el disco casi completo, al que regresa a promocionarlo? ¿cómo manejabas la ansiedad? ¿Qué fue más complicado?

En el año.. ¡qué digo el año, fueron nueve meses! Nueve meses sin comunicarme, sin dar un concierto será un año y un mes, o un par de meses. Creo que me vino bien irme a grabar el disco porque al final, me gusta. Me gusta la música y hay muchas partes de mi profesión que me gustan, la grabación en general me suele gustar.

Es verdad que ha sido la vez que más tiempo he estado con el disco grabado sin poder sacarlo y ya estaba un poquito impaciente. Ahora que ha salido, estoy muy contento de que por fin tener un poquito de feedback. Las canciones ya andan ahí rodando, la gente ya las está escuchando; la jornada de promo, como sabrás, son un poquito cansaditas, aunque a mi me gustan. Me gusta el rolllo.

Nos hemos tirado 10 días en España sin parar, prácticamente y me he notado en falta de forma, pero con cansancio y alegría, ¿sabes?

Quiero saber, ¿qué es “Cosa de los vivientes para El Kanka?

Hubo una frase que me dijo mi psicoanalista cuando estábamos en sesión; él estaba resfriado y tosiendo, y me dice: ‘esto son cosas de los vivientes’. Yo lo interpreté o lo quise interpretar como que, efectivamente, esas cosas de estar resfrieado, las cosas que le estaba contando ese día en el diván, las neuras mías, mis miedos, mis cosas, mis problemas sin importancia...al final, son ‘cosas de los vivientes’, cosas que nos pasan a los vivos.

De tomarnos una michelada, hacer canciones y escucharlas; los que están muertos ni se toman una michelada, ni les deja su novia, tampoco se resfrían. Al final, la reflexión iba un poco por ahí.

Me gustaba ponerle ese nombre al disco porque siento que sin darme cuenta, porque yo las canciones las hago sin pensar que las voy a grabar en un disco, las voy componiendo. Cuando me toca grabar un disco, voy eligiendo de las que ya tengo.

Pero, viendo las canciones hay algo de eso, hay algo de reinvindicar la vida, con la muerte muy presente, que también la menciono en una canción. Me parecía que había mucho de eso en estas últimas canciones que había compuesto en los últimos cinco años y por eso amoneré “Cosas de los vivientes”

¿Llegó primero el título del disco o cuando ya estabas produciéndolo?

A mí me cuesta mucho poner el nombre de los discos, siempre. De hecho en los dos últimos no he sido yo, si no, Anabel, mi ilustradora, la que ilustra todos los discos; le puso nombre ella, yo no encontraba algo que representara al disco completo. Sin embargo, esta vez, en cuanto compuse la canción “Cosa de lo vivientes”, pensé ‘esta canción va a ir en el disco y el disco se va a llamar “Cosa de los vivientes” ‘, lo tenía claro desde el principio.

¿Por qué apostarle a un disco físico en una era digital?

Mira, no lo sé. -ríe- Supongo porque soy un romántico patológico. Pero, vamos a ver, al final para mí es tan sencillo como que todavía hay mucha gente -y yo me incluyo- a la que le gusta tener el objeto, tener el objeto ahí y participar de esa liturgia y de ese ritual de escuchar un disco.

Yo lo sigo haciendo todavía, no siempre en físico, muchos los escucho por las plataformas; algunos sí que los tengo en físico. Además, como me dedico a eso, también muchos compañeros me lo regalan de repente, pero me gusta poder sentarme a escucharlo y me gusta también tener el objeto. Entonces, mientras la gente le siga apeteciendo comprar algunos, pues yo lo fabricó.

El Kanka se presentó el pasado 15 de febrero en El Foro el tejedor después de estar más de un año sin dar un concierto.

Canciones de su nuevo disco “Cosas de los vivientes” y sus éxitos como “Para quedarte”, “Canela en Rama”, “Lo mal que estoy y lo poco que me quejo” también sonaron en el recinto junto con las voces de los afortunados que alcanzaron boleto para el concierto.

